Туристам рассказали, как пережить экстремальную жару в Эмиратах

Температура воздуха в ОАЭ подбирается к 50 °С, сообщают «Русские Эмираты». В пятницу в Ай-Айне стояла жара в 49,2 °С, а в остальных регионах градусники показывали 45–48 °С. В Ай-Айне сегодня воздух прогреется до 44 °С, схожие показания прогнозируют и на всю эту неделю. В Дубае, Рас-эль-Хайме и Абу-Даби термометры в отдельные дни покажут около 40 °С.

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В такой зной туристам лучше не гулять, если есть такая возможность. Переждать самые горячие часы нужно в помещении – на улице есть риск получить тепловой удар.

Хорошо себя чувствовать в жару позволит свободная одежда из натуральных тканей. Она отводит влагу и не сковывает движения. Идеально подойдут футболки и брюки светлых тонов, которые не притянут к себе солнечные лучи. При выходе на улицу необходимо надевать головной убор. Он убережет от теплового удара.

На пользу пойдет обильное питье. Правильным выбором станет теплый или горячий чай – он поможет вспотеть и охладить организм, а колу со льдом стоит отложить до менее жарких дней. Удачным вариантом окажется минеральная вода – с потом мы теряем электролиты, а этот напиток позволит их восполнить.

Необходимо соблюдать диету. От жирных закусок на шведском столе лучше отказаться в пользу легких фруктов или овощей – они хорошо усваиваются и не перегружают организм. Предпочтение стоит отдать продуктам, богатым витамином С, этот элемент позволит легче перенести высокие температуры.

Важно знать симптомы теплового удара – это головокружение, сильная жажда, головная боль и мышечные спазмы. При их появлении необходимо уйти в прохладное место, лечь так, чтобы голова была выше ног, и попить воды. Если лучше не стало, нужно обратиться в больницу. Оставлять без внимания тепловой удар не стоит – он может привести к полиорганной недостаточности, поражению нервной системы и даже смерти.

Ранее TourDom.ru сообщал об экстремальной жаре на Пхукете. Температура достигала 54 °С.