Как выбрать круизный тур летом: советы эксперта

На вкус и цвет круизы есть, а лето — самое время, чтобы отправиться в путешествие по воде. Об этом говорят и данные статистики туристических компаний. Так, согласно цифрам, уже сейчас теплоходы загружены более чем на 70 процентов. «Вечерняя Москва» узнала, куда из Москвы можно отправиться в круиз.

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Путешествие по воде подойдет для тех, кто не хочет ничего планировать. Круиз — это минимум усилий. Все, что надо туристу, — добраться до точки «А», запрыгнуть на борт и помахать рукой во время отплытия. Затем же просто наблюдать красоту, лениво просыпаться на завтрак и время от времени сходить на сушу, чтобы отправиться на экскурсию.

— Последние годы путешествия по воде становятся все популярнее в связи с ростом спроса на внутренний туризм. Это видно даже из цифр. На сегодняшний день наполняемость теплоходов на лето доходит до 90 процентов в зависимости от региона страны. Особенной популярностью с годами пользуется люксовый сегмент. Туризм меняется — люди хотят максимум комфорта и готовы за это доплатить, — отметил турагент Алексей Овсянников.

Эксперт добавляет, цены на круизы в этом году по сравнению с прошлым выросли незначительно.

— С открытием навигации стоимость увеличивалась постепенно. Это привело к увеличению бронирований на летний сезон примерно на 15 процентов, — подчеркнул собеседник.

Несмотря на высокий спрос, эксперт уверен, всем, кто мечтает отправиться в круиз этим летом, места хватит, ведь цифры статистики — это бронь. Кто-то сразу взял местечко на август, другие же могут поменять планы.

— Одни из самых загруженных теплоходов — это те, что отправляются из Москвы, — подчеркнул Алексей.

В России есть компании, которые организуют речные путешествия. Самые популярные: «Водоходъ», «Мостурфлот», «Созвездие», «Донинтурфлот», «Гама». Все они организуют круизы, в том числе из Москвы. Мы собрали пару вариантов.

И ужин с капитаном

Восемь дней, семь городов — отправляемся в Санкт-Петербург. По пути лайнер «Мустай Карим» заходит в Углич, Горицы, Мандроги, на Кижи, Валаам. Место в стандартной каюте обойдется от 143 тысяч рублей. Скидки сотрудникам силовых ведомств, многодетным семьям, молодоженам и детям.

В стоимость включены проживание, трехразовое питание, экскурсионная и развлекательная программы, приветственный коктейль и заключительный ужин с капитаном.

Мышкин, встречай

Для ознакомления с форматом путешествия по воде отлично подойдет трехдневный круиз в Мышкин из Москвы и обратно на борту теплохода «Маленький принц». Место в двухместной каюте стоит от 32 тысяч рублей. Молодоженам, именинникам и детям полагаются скидки. В стоимость включены размещение, трехразовое питание, экскурсионная программа, развлекательные мероприятия с музыкой и кислородными коктейлями. В Мышкине круизный оператор предлагает два варианта пешеходных экскурсий. Выбирать вам.

Музей кукол для вас

Шестидневный круиз на теплоходе-пансионате «Сергей Образцов» в Константиново и обратно порадует ценой и насыщенной программой. Стоимость тура стартует от 36 тысяч рублей. При этом у путешественника будет возможность побывать не только в Константинове, но и в Коломне, Рязани, Касимове. В стоимость входят проживание, трехразовое питание, экскурсии, детская комната и развлекательная программа на теплоходе. Кстати, на борту есть целый Музей кукол.

Ближе к Золотому кольцу

Посмотреть несколько городов Золотого кольца можно во время круиза в Нижний Новгород на теплоходе «Лев Толстой». Вас ожидают экскурсии по Мышкину, Ярославлю, Плесу, ну и собственно самой «столице закатов». Цены стартуют от 38 тысяч рублей. В стоимость входят проживание, трехразовое питание, развлекательные мероприятия, экскурсии.

За отдельную плату — посещение сауны, массаж и другое. Кстати, на сайтах круизных операторов можно найти и другие варианты путешествий по воде к городам Золотого кольца. Например, на теплоходе «Александр Суворов» через Ярославль можно добраться до Казани.

Две недели спокойствия

Конечно, есть и более длительные круизы. Например, на теплоходе «Семен Буденов» можно отправиться в 12-дневное путешествие навстречу Астрахани. По пути вы сможете заглянуть в такие города, как Углич, Тутаев, Ярославль, Кострома, Кинешма, Юрьевец, Городец, Нижний Новгород, Макарьево, Козьмодемьянск, Казань, Самара, Саратов, Волгоград. Цены тура стартуют от 120 тысяч рублей. В стоимость входят проживание, трехразовое питание, экскурсионные, развлекательные программы и многое другое.

— Если вы собираетесь в свой первый круиз, выбирайте недолгие путешествия, — добавил Алексей Овсянников.

Также эксперт напомнил, что не каждый теплоход вернет вас обратно к точке «А».

— Советую подумать заранее, как вы будете возвращаться домой. Летом билеты раскупают быстро на все виды транспорта, а из-за высокого спроса они к тому же и стоят дороже, — заключил эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии:

— В Москве два речных вокзала. В этом плане она уникальна. Стоимость круиза в экономе стартует от 5000 рублей на человека в сутки, среднебюджетные — 7000 рублей. Маршруты самые разнообразные. Особенность круиза заключается в том, что вы можете в одну сторону двигаться на теплоходе, а обратно поездом или самолетом.

ЦИФРА

50 примерно столько городов и населенных пунктов включают разные круизы, отправляющиеся из Москвы.