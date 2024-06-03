Эксперты рассказали москвичам, как правильно организовать летний отдых с ребенком

Эксперты рассказали москвичам, на что стоит обратить внимание при организации летнего отдыха с детьми.

© Вечерняя Москва

Перед отправкой ребенка в детский оздоровительный лагерь, важно детально изучить сведения об организации и убедиться в том, что в целях духовно-нравственного воспитания и развития детей лагерь сможет обеспечить защиту маленьким гостям.

Если же вы планируете провести отпуск всей семьей, необходимо заранее изучить разницу между пакетными и индивидуальными турами и то, какие строки указаны в договоре с оператором.

Также существуют специальные тарифы и возможности бесплатного проезда для детей, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Эксперт по туризму Татьяна Сапронова назвала страны, поехать в которые можно лишь с заграничным паспортом. Так, к списку подходящих для идеального отдыха мест относится Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Абхазия. В Турции эксперт рекомендует ознакомиться с местной кухней, а в Египте отдохнуть на пляже и посетить знаменитые пирамиды.