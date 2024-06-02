В РСТ посоветовали не брать в путешествие слишком много вещей

Член Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Арутюнов посоветовал не брать в путешествие слишком много вещей.

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«Надо стараться всё-таки по минимуму вещей брать, я считаю. Когда в поездках и походах вы превращаетесь в носильщика собственных вещей, это неудобно. Хорошее настроение, замечательная компания: друзья и близкие, с которыми не хватает времени в будние дни, — вот что действительно важно», — заявил он в беседе с 360.ru.

Как считает Арутюнов, одеваться стоит «многослойно», чтобы в случае холода или жары было легче сориентироваться и не искать в сумках другую одежду. Также важна удобная обувь.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в преддверии сезона летних автопутешествий дал советы, как подготовить автомобиль к дальней дороге.