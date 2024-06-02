Блогер объяснила, как пережить жару в ОАЭ

Летом в ОАЭ температура воздуха может превышать +40 градусов Цельсия. Высокая влажность делает пребывание на улице практически невыносимым. Как не перегреться во время отпуска за рубежом, рассказала автор Дзен-канала «Мы в Египте».

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«Не до жиру, быть бы живым – так я скажу про отдых летом в ОАЭ тем, кто имеет проблемы со здоровьем, в особенности с сердцем и давлением. Для неподготовленных туристов такой отпуск может закончиться печально», – пишет россиянка в своем Дзен-канале.

Для туристов, которых жара не пугает, блогер посоветовала выбирать отель в непосредственной близости от метро. Поездки на пляж следует планировать на раннее утро или поздний вечер, купаться в море целыми днями здесь не получится.

При выборе отеля стоит отдать предпочтение местам размещения категории 4 звезды и выше. В летний период гостиницы будут в обязательном порядке охлаждать воду в бассейне.

Ранее рассказали, куда отправиться в отпуск без визы. Турагент дал совет по посещению ряда зарубежных стран.