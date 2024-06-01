Чем заняться на отдыхе этим летом: необычные виды спорта

Наступило лето, а это значит, отпуск не за горами. Какой бы вы ни выбрали вид отдыха, вам нужно поддерживать форму и тонус мышц.

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И в этом обзоре мы поговорим о современных видах спорта для взрослых, которые можно практиковать с радостью, лёгкостью и общением – то есть, не перенапрягаясь, а получая только положительные эмоции. Итак, на старт!

Сноркелинг

Подходит тем, кто отправляется отдыхать к воде. Конечно, идеален для морей и океанов с богатой флорой и фауной, потому что представляет собой плавание с дыхательной трубкой на поверхности воды. Опускаете лицо в маске, дышите через трубку и любуетесь проплывающими мириадами разноцветных рыб и причудливыми кораллами где-нибудь в Красном море или в Тихом океане в районе Полинезии.

Хайкинг и треккинг

Пусть вас не пугают иностранные слова. Но именно так в международной практике сейчас называют старые добрые пешие походы. Отличие хайкинга от треккинга в длине маршрута и развитости инфраструктуры. Как короткие, так и длинные с рюкзаками и палатками маршруты сейчас предлагаются во многих регионах России: в Приэльбрусье, на Алтае, в Хибинах, Крыму, на Кавказе, Курилах и др.

Пиклбол

Молодой для нас, но набирающий с каждым годом популярность вид спорта для людей всех возрастов. В России даже есть Федерация пиклбола. Представляет собой вид спорта на стыке бадминтона, большого тенниса и настольного тенниса. Рисуется площадка из четырёх квадратов. Её занимают либо четыре, либо два участника и перекидывают через сетку ракетками из дерева или композитных материалов перфорированный полимерный шарик. Хороший способ завести новых друзей во время активных телодвижений.

Кейвинг

В России этот вид спорта называют спелеологией. Ну, вы поняли рассчитан для тех, кто любит погружаться в пещеры, исследовать их и составлять карты своих маршрутов. Считается экстремальным видом спорта и, соответственно, распространён в горных регионах. Например, в Адыгее. Можно покейвить и за границей. Особенно большие возможности для этого есть в Норвегии, и не только.

Каякинг и сапсёрфинг

Подходят, опять же, для тех, кто отправляется в «водные» путешествия – на моря, реки, озёра и океаны. Каякинг представляет собой катание в небольшой лодке с низкой посадкой, взятой у народов российского Севера. Очень хорошо развивает плечевой пояс, руки и поясничные мышцы. Туризм на SUP-бордах или сапсёрфинг, вот, уже несколько лет бьёт рекорды по популярности. В отличие от простого сёрфинга и кайтинга, не требует больших затрат – доска и весло. И можно рассекать по водной глади разной степени «волнения». За исключением, конечно, больших волн. В таком случае лучше уже без весла. Поездки на «бордах» на длительные расстояния в умеренном темпе хорошо укрепляют ноги и ноги, развивают кругозор и доставляют ни с чем не сравнимое удовольствие.

Алтимат или фрисби

Командная игра с летающим диском фрисби. Знаете, такой, который раньше использовали больше для игры с собаками. Но в «человеческом» варианте игра тоже потихоньку завоёвывает сердца россиян. Тем более, что она простая, лёгкая и весёлая. Играющие разделяются на две команды, а поле на две части. Задача участников – поймать или сбить диск в зоне соперника, подающий, при этом, двигаться не может. Самое главное – нет судей, все споры и результаты обсуждают игроки. Развивает командный дух, координацию движений, тактическое мышление и любовь к жизни.