В Волгограде набирают популярность собачьи отели

С началом сезона отпусков перед владельцами собак традиционно встает вопрос – кому доверить своего любимца на время пребывания на курорте. В Волгограде эта проблема решается довольно просто – для таких случаев существуют специальные зоогостиницы.

Как сообщила «Волгоградской правде.ру» руководитель отеля для собак Наталья Халикова, организация принимает на передержку любых собак, включая агрессивные породы – для них в отеле установили специальные усиленные клетки вольерного типа. Плюс жильцами зоогостиницы могут стать животные экзотических пород и птицы, но в этом случае хозяева должны приносить их с «личной жилплощадью» – в тех клетках, в которых они живут дома.

Время передержки не ограничено – она может быть даже почасовой, если владельцам животных необходимо оставить их на попечение опытных специалистов на непродолжительное время. Отель для собак работает круглогодично и без выходных. Особый наплыв четвероногих случается здесь два раза в год – в сезон летних отпусков и на новогодние праздники.

«Нашими клиентами становятся владельцы собак, которые, как правило, отправляются на отдых на курорт или на турбазу и не имеют возможности взять животное с собой. Мы предоставляем такой сервис, благодаря которому люди могут оставить своих любимцев и поехать на отдых, не переживая за их судьбу», - говорит Наталья Халикова.

На каждого хвостатого постояльца в обязательном порядке составляется договор и карточка с информацией о его индивидуальных предпочтениях, от любимой еды до особенностей выгула. Все это позволяет животному не испытывать особого стресса от перемены обстановки и переживать разлуку с хозяевами в максимально комфортных условиях.