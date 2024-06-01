Что делать, если в загранпаспорте ваше имя или фамилию написали с ошибкой

Одна ошибка миловидной девушки в МФЦ — и в наших документах красуется фамилия или имя с ошибкой. В моменте это можно проглядеть или не придать значения, как, например, с Е/Ё. Но в перспективе пропущенная ошибка в ФИО может доставить вам немало хлопот и неприятных моментов: отказ в регистрации документов, потеря вас в базе данных, проблемы на паспортном контроле, чужие штрафы и прочее.

© РИА Новости

Что делать, если в паспорте ошибка или опечатка, рассказал юрист Антон Палюлин.

Россиян стали заворачивать на границе из-за ошибок в паспорте

Долгие годы на ошибки в важных документах, даже загранпаспортах, в России смотрели сквозь пальцы. Однако в последнее время к этому моменту начали относиться строже.

Дошло до того, что россиян стали задерживать на границе и не впускать / не выпускать из страны, если в загранпаспорте неправильно перевели на латиницу какую-то букву их имени (как ALYONA/ALENA).

Пока такие случаи не носят массового характера, заявили в Российском союзе туриндустрии. Однако задержания из-за ошибок в паспорте действительно участились.

«Это связано с принятием поправок в федеральный закон о порядке выезда и въезда в Россию и соответствующих нормативов о порядке изъятия заграничных паспортов в случае их недействительности. То есть ошибки были и раньше, но туристам, как правило, просто указывали на них и рекомендовали исправить. Это не приводило к тому, что загранпаспорт изымался у гражданина прямо на пограничном контроле», — сказал гендиректор и основатель «Юридического агентства Персона Грата» Георгий Мохов.

© Никеричев Андрей/Агентство «Москва»

Вместе с тем далеко не всегда ошибка в заполнении паспортных данных и собственно ФИО приводит к непоправимым последствиям. Где-то администраторы на местах по-прежнему склонны закрывать на это глаза: все мы люди и все ошибаемся.

Но тут силён человеческий фактор: в одних случаях при опечатке или перепутанных имени-фамилии в билетах вас посадят в самолёт, а в других — снимут с рейса. Всё зависит от строгости контролёра.

А вот отвертеться от обязанностей, сославшись на ошибку в паспорте, скорее всего, не получится.

Ошибка в написании ФИО в документе становится критичной в том случае, когда нет возможности удостовериться в очевидности ошибки по косвенным признакам. Последнее работает, например, для административных штрафов или судебных актов, когда личность лица, участвующего в деле, проверена и не вызывает сомнений. К примеру, если мировой судья выдал судебный приказ о взыскании задолженности по налогам, то приказ подлежит исполнению даже при наличии опечатки в ФИО, поскольку по совокупности обстоятельств лицо, обязанное оплатить штраф, достоверно определено, —

Что делать с ошибками в паспорте

Перво-наперво стоит запомнить, что когда вам дают заполненные с ваших слов документы и просят посмотреть, всё ли правильно, нужно действительно посмотреть и внимательно прочитать всё. Это касается и ситуации выдачи/замены паспорта — пожалуй, даже в первую очередь. Такой простой шаг на этом этапе может предотвратить многие проблемы в будущем.

Но если ошибка уже вкралась в ваши личные документы, а оттуда пошла-поехала по другим важным бланкам, нужно предпринимать уже более серьёзные шаги.

В первую очередь обратитесь в орган, выдавший вам документ с ошибкой, и попросите её исправить и выдать вам корректный документ.

Если ваше ФИО неверно написано в паспорте, то сотрудник, выдающий вам документ, обязан принять его на исправление бесплатно, если ошибка обнаружилась при вручении. Если после вручения — с уплатой госпошлины за замену документа, отметил Палюлин.

Второй шаг — исправление ошибки уже во всех последующих документах, заполнявшихся по неверным паспортным данным. Если их немного, проще добиться выдачи дубликата. Но очень может быть, вам придётся побегать по инстанциям, добиваясь, чтобы каждая из них внесла исправление в свою базу данных.

А вот приносить весь этот ворох бумаг нотариусу вместе со старым и новым паспортом и просить заверить их как принадлежащих именно вам, бессмысленно, указал юрист Антон Палюлин. «Нотариус свидетельствует подлинность копии, он не занимается исследованием и исправлением ваших документов».

Наконец, если выдавшая документ инстанция отказывается исправлять вашу ошибку, вам придётся обратиться в суд. Нужно составить заявление и к нему приложить:

копию документа с ошибкой;

обращение в соответствующий орган с требованием устранить неточность добровольно и письменный отказ;

копии документов с корректными данными.

Важно понимать: это признание бездействия госоргана незаконным. Суд в таком случае обязывает госорган выдать правильный документ. Но не признаёт ошибочный документ верным, отметил эксперт.

Признать документ верным, между тем, может понадобиться, если вы успели совершить какие-то сделки, внеся туда ошибочные данные. После того как вам выдадут правильный паспорт, признания этих сделок действительными придётся опять-таки добиваться через суд.

По словам Палюлина, при оформлении документов на дом, землю и иную недвижимость неверное написание фамилии может вылиться в отказ в регистрации перехода права собственности.