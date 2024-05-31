Топ-10 предметов, которые необходимо взять для отдыха на природе

Мы ждали лета, чтобы гулять по паркам, чаще навещать родителей и бабушек за городом и гонять на велосипедах. А еще устраивать вкусные и веселые пикники для друзей и родных. Подготовили список вещей, которые чаще всего забывают взять с собой на природу. А потом, конечно, жалеют. Комары, отсутствие воды и влажных салфеток — казалось бы, мелочи — но испортить выходной могут.

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Кепки и панамы от солнца

Солнечный удар может остановить все веселье, поэтому не забудьте головные уборы для всех.

Одежда потеплее — ветровка или толстовка

На природе легко может стать прохладно, особенно если вы задержитесь до вечера. Погода бывает непредсказуемой, а дополнительный слой одежды поможет согреться.

Контейнеры для еды

Чтобы принести заранее подготовленные салаты и закуски и унести оставшийся шашлык.

Перекус

Скрасит время ожидания приготовления основного блюда, особенно если с вами дети. Идеально подойдут колбаски и купаты от Индилайт — нежные и сочные, приготовленные из 100% мяса индейки с ароматными приправами и специями, а жарить их всего 7-9 минут! Дополните свежими овощами, вымытыми и нарезанными заранее, или положите их в булочки для хот-догов, и голодать никто не будет.

Заранее замаринованный шашлык

Чтобы не брать с собой лишние приправы и специи и сократить время ожидания. Например, шашлык Индилайт уже нарезан на аккуратные кусочки и замаринован по рецептам шеф-поваров, осталось только достать из упаковки и обжарить на углях. В линейке бренда каждый найдет что-то для себя: шашлыки из филе грудки индейки с цедрой лимона в белом маринаде или с оливковым маслом, майораном и орегано понравятся тем, кто любит нежные и утонченные блюда, а стейк «По-Мексикански» и шашлык «4 перца» оценят любители ярких и пряных вкусов.

Аптечка и репелленты

Все предусмотреть невозможно, но имеет смысл учесть наиболее частые ситуации, которые требуют лечения. Мы рекомендуем собрать базовый набор: средства от ожогов и от аллергии, обезболивающие и жаропонижающие препараты, а также перекись и пластырь. А еще репелленты — ничто не испортит пикник так быстро, как нашествие комаров, мошек или встреча с клещом.

Тарелки, столовые приборы и салфетки

Не забудьте одноразовую посуду, чтобы не мыть грязную в походных условиях.

Влажные салфетки и антибактериальный гель

На пикнике вечно что-то пачкается, что-то протекает, а кто-то маленький уже стоит с грязными руками.

Запас воды

Простая питьевая вода очень важна, особенно в жаркие дни. А еще часто оказывается, что кто-то забыл помыть овощи, зелень или фрукты.

Мусорные пакеты

Чтобы оставить природу в том же виде, в котором она была до нашего прихода.

Воспользовавшись этим списком, вы сможете избежать неприятных сюрпризов на пикнике и провести время с пользой. С Индилайт приготовление вкуснейшего шашлыка займет всего несколько минут, оставив вам больше времени для отдыха и развлечений. Мясо индейки вкусное и полезное, богато белком, незаменимыми аминокислотами и множеством витаминов и минералов.

Пожалуй, более легкого шашлыка ещё не придумали: в 100 граммах филе грудки содержится 20 граммов белка и всего 2,5 грамма жира. Это делает его идеальным выбором для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой.