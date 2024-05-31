Самый опасный водный аттракцион, мнение хирурга

Самый опасный водный аттракцион – это "банан", рассказал профессор медфака Государственного университета просвещения хирург Дмитрий Березовский.

Его слова приводит NEWS.ru. Катание на таком аттракционе, в первую очередь, грозит травмами позвоночника. Это может произойти из-за того, что этот аттракцион подбрасывается на волнах на большой скорости.

Такие перегрузки могут привести даже к перелому позвонков. Как минимум, у человека могут произойти смещения или компрессионные переломы грудного и поясничного отдела. В худшем случае, такие травмы приводят к повреждениям спинного мозга, что в дальнейшем может грозить параличом конечностей.

Ранее Березовский рассказал, что купание в реках опасно заражением гепатитом A, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».