Туристов предупредили о росте случаев мошенничества в интернете

Мошенники хорошо и «планово» подготовились к наступающему лету, появились новые способы обмана туристов, хотя наиболее востребованы привычные схемы. Об этом шла речь на специальном вебинаре, организованном накануне правительством Москвы.

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По словам начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД Москвы Владимира Васенина, в преддверии лета число случаев мошенничества в сфере туризма вырастает в несколько раз. «Если осенью и зимой в Москве фиксируется около 200 эпизодов, то с конца апреля по начало сентября таких преступлений происходит уже 600». Преступники понимают, что на отдых большой спрос, а аудитория – платежеспособная, готовая выложить за отпуск приличную сумму денег. «Надо понимать, что для них все это плановое. Не только туристы готовятся к отпуску, но и злоумышленники. Они могут заранее отработать какие-то схемы, создать организованную преступную группу, открыть счета, подготовить фишинговые сайты и так далее. То есть ведется серьезная подготовка», – отметил начальник отдела Управления информационной безопасности правительства Москвы Валерий Комаров.

Фишинговые, то есть поддельные сайты остаются одним из наиболее распространенных способов обмана – достаточно поменять одну букву или даже знак в адресной строке, чтобы турист ничего не заподозрил. «В марте этого года москвичка забронировала номер в санатории через фишинговый сайт, получила подтверждение в мессенджере, провела оплату, получила ваучер. Но через несколько дней, проверив свою бронь в пансионате, поняла, что отдых у нее не состоится. Сейчас в производстве уголовное дело в отношении мошенников, которые сделали два сайта санатория в Подмосковье – разумеется, поддельных», – привел примеры Владимир Васенин.

Вариант не попасться на эту удочку один: ни в коем случае не торопиться (хотя мошенники, как правило, подталкивают свою жертву делать все очень быстро, а то, мол, предложение закончится) и проверять все очень внимательно. Открывать сайт лучше не на телефоне с маленьким экраном, а на компьютере, обращать внимание на доменную зону – если планируется отдых в России, то логично, что адрес сайта будет заканчиваться на RU. Не лишним будет позвонить в сам отель, перед этим проверив номер телефона на других площадках в интернете. Обязательно нужно обратить внимание на отзывы и изучить их – сейчас они могут создаваться с помощью искусственного интеллекта. И эта искусственность обычно бросается в глаза. Кроме того, важно общаться с поставщиками услуг посредством чатов или мессенджеров, развернутых на самих этих площадках.

«Мошенники же будут пытаться перевести вас в Telegram, WhatsApp, Viber, это сразу должно вызвать подозрение», – сказал Комаров.

Во время платежа необходимо обязательно проверять реквизиты. В случае бронирования, например, крупного средства размещения, если перевод осуществляется на частное лицо, то следует уточнить, по какой причине организация принимает деньги на счет физлица.

Также популярным у мошенников остается создание фирм-однодневок. В этом случае все официально регистрируется, создается юрлицо. А после того, как компания получает деньги, ее владельцы скрываются в неизвестном направлении. Здесь в первую очередь туриста должны насторожить предложения цены.

«Как подтолкнуть покупателя, чтобы он купил? Сделать ему скидки. Все скидки, которые предлагаются в летнее время, особенно по очень известным направлениям, – это, как правило, история, связанная с мошенничеством», – отметил Владимир Васенин.

Из относительно новых способов мошенничества – махинации с авиабилетами. По словам Васенина, в интернете периодически попадаются объявления о том, что билет можно купить за полстоимости. Этот механизм работает очень просто. Злоумышленники ломают аккаунт настоящих пользователей, воруют баллы, накопленные за перелеты, и потом фактически продают билет по сниженной стоимости. В этой ситуации в числе потерпевших две стороны. Во-первых, турист, который может никуда не улететь. Во-вторых, пассажир, у которого взломан аккаунт. Поэтому для всех, кто имеет личный кабинет, главные рекомендации – сложные пароли и двухфакторная аутентификация, которая сделает задачу преступников по взлому очень сложной.

Редакция TourDom.ru неоднократно предостерегала туристов о распространенных случаях мошенничества. Настороже нужно быть тем, кто самостоятельно бронирует отдых на популярных направлениях через интернет-сайты, например, в Абхазии и Сочи.