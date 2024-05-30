Авиакомпания решила доплачивать туристам за перелет с грудничком

Российские авиакомпании предлагают начинать копить мили с пеленок. S7 объявила об изменении параметров своей программы лояльности, которая позволит регистрироваться в ней с самого рождения. Перевозчик готов начислять бонусные баллы даже юным пассажирам до 2 лет, которые не занимают отдельного места и летят бесплатно по билету так называемого инфанта.

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Если турист-родитель зарегистрирует своего грудничка и привяжет к своему аккаунту, то за каждый перелет с ним получит двойные мили на свой счет. А уже после достижения двухлетнего возраста юный пассажир начнет копить собственные бонусы, летая на отдельном кресле. Последнее было доступно и раньше.

Вряд ли выгоду от этого нововведения почувствует большое количество туристов, но пока что у других крупных российских перевозчиков аналогичных предложений нет. Минимальный порог включения в программу лояльности, пожалуй, не прописан только у Utair. Здесь детей можно добавлять в семейный счет в программе. Что касается начисления миль, то их здесь могут не получать и взрослые, если летят по минимальному тарифу. Чего уж говорить про инфантов.

У «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» минимальный порог вступления в программу лояльности – 2 года. За детей родителям ничего не начисляют. Допмили за путешествие в компании можно получить только у нацперевозчика, но попутчиком туриста должен быть не человек, а его питомец.

Ранее TourDom.ru писал, что «Аэрофлот» предложил туристам обменять мили на золото и серебро.