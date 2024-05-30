Эксперт рассказала о действиях, если ужалила медуза

Как пишут пользователи соцсетей, сейчас сотни тысяч медуз можно наблюдать у береговой линии в Анапе. Виной подобного явления, как считают биологи, стали шторм и сильный ветер, прибившие их к песку. При этом контактировать с медузами опасно для здоровья. Об этом рассказала профессор, доктор биологических наук Елена Темерева, сообщает издание Pravda.Ru.

© Вести Подмосковья

«У медуз есть стрекательные клетки, они срабатывают при механическом воздействии, если человек случайно заденет их рукой, ногой, телом. Они кожу протыкают, выделяют яд. Яд в целом неприятен, но не всегда смертельно опасен. Может быть индивидуальная реакция аллергического плана», — сказала профессор.

В период наплыва медуз биолог советует не заходить в воду. Если медуза все-таки обожгла, то надо промыть место раны пресной водой, смыть слизь, которая налипла вместе с клетками, которые туда попали. Затем смотреть на реакцию, так как у некоторых людей ее может не быть, а у кого-то появится сильная реакция. Если медузы лежат на берегу и кажутся безжизненными, к ним тоже лучше не подходить и не трогать, поскольку эти клетки могут выстрелить, заключила эксперт.