Эксперт рассказала о действиях, если ужалила медуза
Как пишут пользователи соцсетей, сейчас сотни тысяч медуз можно наблюдать у береговой линии в Анапе. Виной подобного явления, как считают биологи, стали шторм и сильный ветер, прибившие их к песку. При этом контактировать с медузами опасно для здоровья. Об этом рассказала профессор, доктор биологических наук Елена Темерева, сообщает издание Pravda.Ru.
«У медуз есть стрекательные клетки, они срабатывают при механическом воздействии, если человек случайно заденет их рукой, ногой, телом. Они кожу протыкают, выделяют яд. Яд в целом неприятен, но не всегда смертельно опасен. Может быть индивидуальная реакция аллергического плана», — сказала профессор.
В период наплыва медуз биолог советует не заходить в воду. Если медуза все-таки обожгла, то надо промыть место раны пресной водой, смыть слизь, которая налипла вместе с клетками, которые туда попали. Затем смотреть на реакцию, так как у некоторых людей ее может не быть, а у кого-то появится сильная реакция. Если медузы лежат на берегу и кажутся безжизненными, к ним тоже лучше не подходить и не трогать, поскольку эти клетки могут выстрелить, заключила эксперт.