Крупные туристические фирмы начали предлагать скидки для круизов

Круизные операторы, такие как Royal Caribbean и Carnival Cruise Line, предлагают привлекательные скидки и летние специальные предложения, чтобы поддержать спрос на летние круизы. Об этом пишет Reuters. Предлагая привлекательные скидки и особые летние предложения потенциальным летним путешественникам, ведущие круизные компании обеспечивают бесперебойную преемственность после успешного восстановления отрасли в 2023 году.

По данным Круизного исследовательского общества, с недавно возобновленным сильным ростом международных путешественников можно ожидать увеличения интереса потенциальных путешественников к летним сезонам и летним спецпредложениям. С тенденцией к более поздним летним путешественникам, ожидающим специальных летних спецпредложений, ведущие круизные компании предлагают привлекательные финансовые стимулы, чтобы ускорить скорость принятия решений клиентами, пишет издание.

До этого стало известно, что в США арестовали женщину, которая оставила дома двух маленьких детей и отправилась в круиз