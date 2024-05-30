Российскую паломницу отказались пустить в самолет с бутылкой святой воды

Россиянка пропустила рейс из Москвы, потому что ее отказались пустить в самолет с бутылкой святой воды. Ее историей поделилось агентство «Регнум».

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41-летняя паломница приехала в столицу из Кемерова, чтобы поклониться мощам святой Матроны в Покровском монастыре. Во время возвращения на родину у нее возникли проблемы в аэропорту Шереметьево.

«Меня не пустили на рейс в связи с тем, что у меня маленькая бутылочка воды была, — рассказала кемеровчанка. — Это была святая вода из храма, где хранятся мощи Матроны Московской».

По словам пассажирки, после 40 минут спора с сотрудниками гавани ей пришлось выпить жидкость, однако в итоге она не успела на самолет. На следующий день во время регистрации у россиянки не приняли багаж, потому что она не обернула сумку пленкой.

«Дома у меня инвалид первой категории, лежачий человек, и кошка. Я это объяснила всем, и в полицию обращалась. Мне ничем не помогли», — пожаловалась паломница. Она добавила, что собирается отправить жалобу на авиакомпанию заказным письмом и подать в суд.

Другого россиянина не пустили на рейс в Турцию из-за ошибки в паспорте. Мужчина прошел регистрацию, но перед посадкой его заперли в комнате в аэропорту примерно на три часа.