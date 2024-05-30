Все выше и выше: как подготовиться к восхождению на Эльбрус

Каждый год на Эльбрус поднимаются более 15 тысяч человек. Сезон, как правило, стартует в мае-июне и заканчивается осенью. Не все попытки восхождения завершаются удачно: кому-то не везет с погодой, кому-то недостает сил, а кто-то недостаточно ответственно подходит к событию. Разбираемся, как подготовиться и на что обратить внимание в первую очередь, чтобы максимально обезопасить себя и успешно совершить восхождение.

Чекап

В первую очередь удостоверьтесь, что ваше здоровье позволяет отправиться на Эльбрус. Для этого сходите к участковому терапевту, расскажите о планах, и доктор подскажет, какие обследования нужно сделать. В ряде случаев лучше вовсе отказаться от затеи с восхождением. Например, при проблемах с сердцем или с давлением, скорее всего, это не ваша история.

Если чекап здоровья показал, что идти на гору вам можно, переходите к следующему этапу. Опять же предварительно посоветовавшись с врачом, попейте поливитамины, уделите внимание рациону питания и увеличьте двигательную активность.

Особо усердствовать с нагрузками не надо, но хорошо бы больше ходить пешком и подниматься по лестницам без лифта.

Гид и снаряжение

Сегодня в сети можно найти массу предложений по организации восхождений на Эльбрус. Средний ценник находится где-то между 80 и 120 тысячами рублей. Как понять, какое из предложений лучше? Во-первых, не гонитесь за дешевизной. Во-вторых, внимательно читайте, что входит в стоимость. Если у вас нет снаряжения, оно должно быть включено, чтобы не пришлось заморачиваться еще и с покупкой или с прокатом нужных вещей. В-третьих, не стесняйтесь задавать вопросы. Звоните и спрашивайте обо всем, даже если вам кажется, что это может прозвучать глупо. Лучше перестраховаться еще на берегу и прояснить все спорные моменты.

Важный момент: основательно интересуйтесь персоной гида. Сопровождающий должен быть опытным и иметь соответствующую лицензию. Если специалист работал или сейчас работает спасателем, это сразу дает несколько очков в его пользу. К тому же для групповых восхождений должно соблюдаться правило: один гид на два-три человека. При выборе не пренебрегайте советами знакомых, которые уже ходили на гору. Люди с опытом могут подсказать некоторые неочевидные лайфхаки и свести с надежными специалистами.

Акклиматизация

Помимо выбора гида и снаряжения важно понимать, на какой срок рассчитано восхождение и предусмотрена ли акклиматизация. Без нее никак не обойтись, иначе горная болезнь вам обеспечена. От длительности акклиматизации зависит то, насколько сложно вам будет идти к вершине.

Нередко высоко в горах туристы испытывают проблемы со сном и аппетитом. Акклиматизационный период нужен для того, чтобы справиться и с этим. Отказываться от еды в таких случаях нельзя, голод — худший компаньон в горах. Старайтесь питаться регулярно, даже если не хочется, и не налегайте на сладкое, чипсы и фастфуд.

Помимо того, что подъем на Эльбрус в принципе не должно стать самым первым в вашей жизни восхождением, в акклиматизационный период также стоит совершить несколько небольших походов. За помощью с подбором маршрутов обратитесь к гиду.

Восхождение

Не стоит гнаться за скоростью и пытаться взобраться на вершину как можно скорее. По дороге группы заходят на базы, в приюты на разной высоте и ночуют там. Такие привалы нужны, чтобы организм адаптировался к разреженному воздуху, непривычному атмосферному давлению. Предварительно проверьте надежность снаряжения: дергайте, крутите, тяните, топайте, хлопайте. Здесь снова работает правило «лучше перестраховаться».

Во время восхождения внимательно относитесь к самочувствию. Тревожным звоночком является не только недомогание, но и слишком веселое или радостное состояние. Эйфория может быть одним из первых симптомов горной болезни. О любых изменениях немедленно сообщайте гиду и не спорьте с ним, если он говорит, что восхождение надо прервать. Зачастую человек не может трезво оценить все риски.

Еще один важный момент — регистрация группы в МЧС. Даже если вам скажут, что это необязательно, настаивайте. Если что-то пойдет не так, к зарегистрированной группе помощь придет быстрее просто потому, что спасатели знают о существовании этой самой группы.