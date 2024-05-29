В РФ появится единый портал о туризме с данными о гостиницах и кафе

Президент РФ Владимир Путин поручил создать в стране единую цифровую платформу в сфере туризма, где будут содержаться данные о гостиницах, кафе, гидах, транспорте и других услугах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

© РИА Новости

"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить создание и функционирование единой цифровой платформы в сфере туризма, предусматривающей сбор, хранение, обработку и передачу данных об объектах показа, гостиницах и иных средствах размещения, объектах общественного питания, работе экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, транспортно-логистических услугах", - говорится в одном из пунктов списка поручений.

Система будет предполагать идентификацию участников рынка туристских услуг - это важно для повышения прозрачности и безопасности сферы. Сбор и обработку персональных данных будут вести в обезличенной форме. Власти также обеспечат "доступ к сведениям, размещенным на этой цифровой платформе, для создания программного обеспечения, позволяющего формировать, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, комплексные предложения о путешествиях (по запросам пользователей)". Первый доклад должен быть представлен Путину до 1 сентября, далее - раз в год.