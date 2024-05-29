Какие документы нужны ребенку для отдыха

Лето – пора не только путешествий, но и школьных каникул. Редакция разобралась, какие документы пригодятся для поездки и что родители должны о них знать.

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Для отдыха в России понадобится минимальный пакет – свидетельство о рождении ребенка или паспорт, если он есть, и полис ОМС. Когда юный путешественник имеет льготы, например по инвалидности, или он из многодетной семьи, нужно взять также удостоверения, которые это подтверждают. Такие бумаги помогут сэкономить при покупке билетов или оформлении экскурсий.

Для выезда за границу может понадобиться «программа максимум». Во-первых, ребенку нужен загранпаспорт. Конечно, малыша можно вписать в бумаги родителей, но тогда отправить его на курорт с бабушкой или тетей не получится. Оформляют личные документы для поездок в другие страны с рождения, а правила для этого не слишком отличаются от взрослых. Важный нюанс: дети быстро растут и их внешность сильно меняется. Если ребенок не похож на свое фото в паспорте, на границе могут возникнуть вопросы, поэтому лучше не ждать истечения «срока годности» загранника, а обновлять его при необходимости.

Нужна ли ребенку виза, зависит от законодательства страны, в которую он отправляется. В Турцию, Грузию или другую страну с безвизом ничего оформлять не придется. А для Шенгенской зоны личный документ юным туристам необходим так же, как и взрослым.

На границе потребуются бумаги, подтверждающие родство или опекунство. Когда фамилии родителей и ребенка совпадают, получится обойтись свидетельством о рождении. Если нет, могут потребоваться документы о браке или смене фамилии.

Согласие на выезд оформлять не нужно, если мама и папа малыша состоят в браке. Когда они разведены, один из супругов имеет право запретить ребенку летать в другие страны. Есть ли у ребенка ограничения, можно проверить в УФМС по месту жительства.

Если школьник собирается за границу с бабушкой, дедушкой, тетей, старшим братом или другим родственником, ему нужно согласие на выезд от одного родителя. В документе прописывается, куда, с кем и на сколько он едет. Документ оформляют на конкретную поездку или определенный период и заверяют нотариально.

Детям, как и взрослым, при путешествиях в другие страны необходима страховка. Обычно она входит в стандартный пакет от туроператора. Стоит помнить, что иммунитет ребенка слабее, чем у взрослого, есть риск, что малыш плохо перенесет акклиматизацию. На всякий случай страховку можно расширить – как это сделать, расскажет турагент.