В РСТ рассказали о действиях в случае получения травмы в путешествии

Вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комитета РСТ по правовым вопросам Георгий Мохов рассказал, что делать в случае получения травмы в путешествии.

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«В случае получения травмы на отдыхе туристу в первую очередь необходимо обращаться в страховую компанию по тем телефонам, которые указаны в страховом полисе. Желательно заранее прочитать его содержание и условия, чтобы понимать, какие именно страховые случаи в него попадают», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, многие туристы не читают условия страхования и не понимают, на что они распространяются, например, на солнечные ожоги, обострения заболеваний, переломы.

Ранее вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников поделился мнением о перспективах глэмпингов в России. Как считает эксперт, у этого направления есть потенциал.