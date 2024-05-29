Что делать, если багаж потерялся в аэропорту? Памятка Роспотребнадзора

Роспотребнадзор: при потере багажа нужно написать заявление. Нередко случается так, что пассажир прилетел в место назначения, а его вещи — нет. Это происходит по самым разным причинам — от ошибки в аэропорту до собственных промахов туриста. В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если вы оказались в такой ситуации. Ситуация в любом случае должна разрешиться в вашу пользу.

Что делать, если в аэропорту потеряли багаж

Сначала нужно обратиться к сотрудникам аэропорта или представителям авиакомпании, которой вы летели, рассказал kras.mk.ru. В большинстве аэропортов есть специальные стойки или зоны для потерянных вещей, где можно получить информацию о том, как найти багаж.

Если там не помогут, нужно проверить, не украли ли ваш чемодан. В этом поможет полиция аэропорта. Также стоит осмотреть багажные ленты. Возможно, ваш чемодан просто прибыл на другую стойку.

Ни один из способов не дал результата? Тогда нужно написать заявление о неполучении багажа и передать его перевозчику. Он организует поиск. Если за 21 день его не найдут, вы имеете право потребовать возмещения. Если же в этот раз всё закончится благополучно, то чемодан обязаны бесплатно привезти в аэропорт или по вашему адресу.

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