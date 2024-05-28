Турагент рассказал, как покупать дешевые билеты

Покупка билета на самолет, особенно если вы летите с партнером или целой семьей, может влететь в копеечку в летний сезон. Турагент Алексей Кияк подсказал нам несколько лайфхаков для покупки авиабилетов по ценам, которые не разорят.

Не зацикливайтесь на дате

По статистике нашего эксперта, большинство туристов не готовы двигать дни вылета и прилета, вместо этого предпочитают ждать, когда цены хотя бы немного снизятся, но вместо этого получают лишь рост цены, а билет покупать все же приходится.

Алексей:

«Сдвиньте вылет хотя бы на сутки и не бойтесь пересадок, потратьте чуть больше времени, чтобы сравнить цены на разных агрегаторах и в разные дни. Разница в цене вас удивит».

Популярный курорт? Не стоит

Если вы покупаете пакетный тур, скорее всего, вам предложат популярные курорты, куда едет абсолютное большинство туристов. Конечно, уровень сервиса там будет выше, но готовы ли вы пожертвовать лишними тысячами ради дополнительных услуг отеля, которые вам с большой вероятностью не нужны?

Алексей:

«Эта история чаще касается перелетов на тропические курорты, где основная сумма уходит на перелет. Присмотрите курорт в той же стороне, но не тот, куда стремятся все. Вы получите те же впечатления, но цена за перелет вас не будет сильно расстраивать даже в высокий сезон».

Берем билет туда и обратно

Некоторые туристы действительно считают, что выгоднее приобретать билеты только в одну сторону, а обратные брать на месте.

«Чаще всего авиакомпании делают скидки на билеты туда и обратно, так у них получается продать больше дополнительных услуг на борту», — комментирует наш эксперт.

Не надейтесь, что вам повезет на обратном пути — цена может оказаться совсем не скромной.