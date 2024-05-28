Выяснилось, что египтяне считают признаком дурного тона на отдыхе

Если бы египтяне окунулись в атмосферу пляжей Алушты или Адлера в самый пик сезона, они могли бы подумать, что приехали в места, где жизнь замирает.

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В стране пирамид полотенца на песке считаются показателем некультурного поведения, сообщает портал «Турдом» со ссылкой на блогершу «Дзен».

У пляжного отдыха египтян есть свои особенности. Для них важно, чтобы во время отдыха было много еды и напитков. Они часто берут с собой холодильники-переноски, наполненные напитками, фруктами и сэндвичами. На берегах можно увидеть целые семейные пикники с накрытыми столами, загруженными едой.

Интересно, что для многих египтян купание не является обязательным атрибутом пляжного отдыха, даже при благоприятной погоде. Многие из них приходят просто, чтобы насладиться видом моря и свежим воздухом. Женщины часто купаются редко, в то время как дети почти всегда находятся в воде, особенно если она теплая.

Таким образом, если вы оказались на типичном египетском пляже, помните: главное – не полотенце (и его лучше не расстилать на песке), а главное – стул, стол и множество еды, – подвела итог автор.

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