Котикам туристов открыли онлайн-регистрацию на рейс

Авиакомпания S7 разрешила туристам, путешествующим с питомцами, проходить онлайн-регистрацию на свои рейсы. Она будет открываться за 30 часов до вылета, как и для всех пассажиров. Опцией смогут воспользоваться те клиенты, кто собирается везти переноску с любым из разрешенных перевозчиком животных под впередистоящим креслом, а также те хозяева, чьи питомцы полетят в багажном отсеке.

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Пассажирам, выкупающим соседнее место для своего домашнего животного, по-прежнему возможно регистрироваться только в аэропорту. Впрочем, у них гораздо меньше вариантов для размещения на борту, так как по правилам переноска может лететь только на кресле возле иллюминатора.

Вне зависимости от нововведения всем пассажирам, перевозящим питомцев, по-прежнему придется подходить к стойке регистрации, чтобы получить свои посадочные талоны, – напрямую к гейту пройти не получится. Перевозчику необходимо удостовериться в том, что у животного есть все необходимые документы, а переноска соответствует прописанным правилам.

«Здорово. Никогда не понимал, почему онлайн-регистрацию с животными запрещают», – обсуждают нововведение подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

На текущий момент у других крупных перевозчиков онлайн-регистрация недоступна. Таких правил, например, придерживаются «Аэрофлот», «Победа», UTair, «Уральские авиалинии». Есть ограничения и у S7 – они, например, не разрешают выкупать дополнительное кресло для питомца в премиальном классе перевозки.

Ранее TourDom.ru писал, что самым большим домашним животным «Аэрофлот» разрешил лететь в бизнес-классе, а туристы предложили отсадить в самолете пассажиров с животными в отдельный ряд.