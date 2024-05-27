Роспотребнадзор расскажет туристам, как правильно и безопасно отдыхать

27 мая в Роспотребнадзоре стартовала «горячая линия», посвященная вопросам защиты прав потребителей туристских услуг.

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До 7 июня все желающие, кто уже отправился в отпуск, или только готовится к путешествию, смогут получить консультации по телефону 8 800 555 49 43 (Единый консультационный центр).

Телефоны региональных «горячих линий» можно найти на официальных сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.

Вопросы отдыхающих могут касаться как покупки, обмена или возврата туристических путевок, так и вопросов договорного характера.

Например, что должно быть прописано в договоре на туристическое обслуживание.

Специалисты ведомства дадут рекомендации, что делать в случае наличия претензий к качеству турпродукта, пишет www.rospotrebnadzor.ru.

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