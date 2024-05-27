Какие лекарства взять в отпуск и что нужно помнить? Памятка от врача
Доцент Горяйнова: состав аптечки зависит от места и продолжительности поездки. Одно дело, если в планах съездить в соседний город на пару дней. И совсем другое — двухнедельный отпуск за границей. В этом случае, чтобы не страдать в отпуске от проблем со здоровьем, на сборы аптечки понадобится больше времени и сил. «Секрет фирмы» узнал экспертное мнение о том, какие лекарства обязательно нужно взять для взрослых и детей.
Сколько лекарств взять в отпуск
Состав аптечки зависит от того, куда и на сколько вы едете, рассказала к. м. н., доцент кафедры педиатрии РМАНПО Александра Горяйнова. Например, для дачных выходных хватит и минимального набора.
В полноценное путешествие нужно взять лекарства на все случаи, а также рассчитать необходимое количество на всех: детей, взрослых, в том числе страдающих хроническими заболеваниями. Это особенно важно, если планируете отдых за границей или вдали от мест с развитой инфраструктурой.
Все препараты лучше купить в России. Так вы перестрахуетесь от того, что за рубежом их не окажется или потребуется рецепт.
Какие лекарства могут пригодиться в отпуске
По словам Горяйновой, для всей семьи нужно взять препараты:
- Для облегчения симптомов гриппа и ОРВИ: от боли в горле, жаропонижающие;
- Обезболивающие;
- От кишечных расстройств (энтеросорбенты и препараты для восстановления водно-солевого и электролитного баланса);
- От изжоги и тяжести в животе;
- Антигистаминные (более современные, второго и третьего поколения, от них меньше клонит в сон);
- А также от минимальных травм (порезы, ссадины, укусы насекомых и т. п.) — антисептики.
От всего этого не застрахованы ни взрослые, ни дети.
«Универсальная аптечка поможет вам везде, но она может быть скорректирована в зависимости от полосы пребывания. Например, если вы собираетесь в жаркие страны, лучше всего добавить в аптечку средства от ожогов, а при морском путешествии — препараты от укачивания (морской болезни)», — отметила доцент.
Детям
Дополнительно для детей:
- Препараты от насморка,
- От боли в ушах,
- От запоров.
Важно учитывать возрастную группу и не давать препараты не по возрасту, отметила собеседница «Секрета фирмы».
Как перевозить лекарства
Заранее узнайте, какие лекарства можно и нельзя вывозить из России, а также ознакомьтесь с правилами ввоза лекарственных средств на территорию других стран.
«Помните, что запрещается провозить наркотические и психотропные вещества, а также есть ограничения по перевозке жидких форм лекарств в ручной клади. Если вы принимаете препарат по назначению врача, возьмите рецепт с собой», — предупредила специалист.
По её словам, разрешенный объём провозимых в самолёте медикаментов весьма условен — для собственного пользования во время путешествия. При этом таблетки и капли должны быть в заводской упаковке, чтобы сотрудники аэропорта могли понять, что внутри. Поэтому пересыпать лекарства в мини-контейнеры не стоит. А ещё не берите просроченные лекарства — они могут создать проблемы во время осмотра.