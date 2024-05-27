Какие лекарства взять в отпуск и что нужно помнить?

Доцент Горяйнова: состав аптечки зависит от места и продолжительности поездки. Одно дело, если в планах съездить в соседний город на пару дней. И совсем другое — двухнедельный отпуск за границей. В этом случае, чтобы не страдать в отпуске от проблем со здоровьем, на сборы аптечки понадобится больше времени и сил. «Секрет фирмы» узнал экспертное мнение о том, какие лекарства обязательно нужно взять для взрослых и детей.

© unsplash

Сколько лекарств взять в отпуск

Состав аптечки зависит от того, куда и на сколько вы едете, рассказала к. м. н., доцент кафедры педиатрии РМАНПО Александра Горяйнова. Например, для дачных выходных хватит и минимального набора.

В полноценное путешествие нужно взять лекарства на все случаи, а также рассчитать необходимое количество на всех: детей, взрослых, в том числе страдающих хроническими заболеваниями. Это особенно важно, если планируете отдых за границей или вдали от мест с развитой инфраструктурой.

Все препараты лучше купить в России. Так вы перестрахуетесь от того, что за рубежом их не окажется или потребуется рецепт.

Какие лекарства могут пригодиться в отпуске

По словам Горяйновой, для всей семьи нужно взять препараты:

Для облегчения симптомов гриппа и ОРВИ: от боли в горле, жаропонижающие;

Обезболивающие;

От кишечных расстройств (энтеросорбенты и препараты для восстановления водно-солевого и электролитного баланса);

От изжоги и тяжести в животе;

Антигистаминные (более современные, второго и третьего поколения, от них меньше клонит в сон);

А также от минимальных травм (порезы, ссадины, укусы насекомых и т. п.) — антисептики.

От всего этого не застрахованы ни взрослые, ни дети.

«Универсальная аптечка поможет вам везде, но она может быть скорректирована в зависимости от полосы пребывания. Например, если вы собираетесь в жаркие страны, лучше всего добавить в аптечку средства от ожогов, а при морском путешествии — препараты от укачивания (морской болезни)», — отметила доцент.

Детям

Дополнительно для детей:

Препараты от насморка,

От боли в ушах,

От запоров.

Важно учитывать возрастную группу и не давать препараты не по возрасту, отметила собеседница «Секрета фирмы».

Как перевозить лекарства

Заранее узнайте, какие лекарства можно и нельзя вывозить из России, а также ознакомьтесь с правилами ввоза лекарственных средств на территорию других стран.

«Помните, что запрещается провозить наркотические и психотропные вещества, а также есть ограничения по перевозке жидких форм лекарств в ручной клади. Если вы принимаете препарат по назначению врача, возьмите рецепт с собой», — предупредила специалист.

По её словам, разрешенный объём провозимых в самолёте медикаментов весьма условен — для собственного пользования во время путешествия. При этом таблетки и капли должны быть в заводской упаковке, чтобы сотрудники аэропорта могли понять, что внутри. Поэтому пересыпать лекарства в мини-контейнеры не стоит. А ещё не берите просроченные лекарства — они могут создать проблемы во время осмотра.