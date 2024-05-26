Стюардесса объяснила, когда людям лучше отказаться от путешествия на самолете

Кася, стюардесса одной авиакомпании, рассказала о семи случаях, когда людям лучше отказаться от путешествия на самолёте. Иначе это вызовет у них проблемы со здоровьем.

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На самолёте нельзя летать при боли в ухе или зубной боли, а также при отите. Это связано с тем, что изменение давления при полёте усиливает боль.

Даже если у вас заложен нос или просто насморк, то это состояние на самолёте ухудшится. Особенно неприятным перелёт будет для чувствительных людей.

Откажитесь от авиаперелёта, если у вас забито ухо, вы занимались дайвингом, сдавали кровь как донор, у вас действует анестезия или наркоз. Кроме того, лучше не летать при похмелье.

При насморке, заложенности носа или уха в некоторых случаях можно даже утратить слух. Если вы пережили операцию или сдачу крови, то ваш организм слишком слаб для полётов. Если же вы полетите после дайвинга, то вас ждёт декомпрессионная болезнь, которая возникает из-за очень быстрого снижения внутреннего давления.