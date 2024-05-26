Как купить билеты на самолет и поезд дешево в 2024 году: цены и лайфхаки

Стоимость авиа- и железнодорожных перевозок постоянно растет. Сказываются общая инфляция, увеличение спроса, подорожание топлива. С каждым годом россиянам все затратнее добираться до места отдыха. NEWS.ru собрал актуальные цены на билеты и рассказывает, как сегодня можно снизить расходы на дорогу.

© Unsplash

Сколько стоят авиабилеты на зарубежные направления

Согласно предоставленным NEWS.ru данным сервиса «Яндекс Путешествия», в июне самый дешевый билет в Турцию туда и обратно (Москва — Анталья — Москва) стоит 38 тыс. рублей на человека. В июле и августе перелет обойдется как минимум в 40 тыс. рублей. Стоимость авиабилетов в Стамбул начинается от 37 тыс. рублей (на июнь), от 41 тыс. рублей (на июль) и от 48 тыс. рублей (на август).

Самые недорогие билеты на самолет в Египет в июне стоят 59 тыс. рублей (Шарм-эш-Шейх) и 43 тыс. (Хургада), в июле — 54 тыс. и 53 тыс., в августе — 52 тыс. и 49 тыс. соответственно.

Стоимость авиабилетов в ОАЭ (Дубай) стартует от 31 тыс. рублей в июне, от 38 тыс. в июле и от 39 тыс. рублей в августе.

Билеты в Таиланд (Бангкок) можно сегодня купить за 47 тыс. рублей, если ехать в июне, и за 58–59 тыс. рублей, если вылетать в июле или августе.

Важно: во всех случаях авиабилет без багажа будет стоит заметно дешевле — в среднем на 4–6 тыс. рублей.

Сколько стоят авиабилеты на внутренние рейсы

По данным сервиса путешествий «Туту.ру», в 2023 году среди самых популярных авианаправлений по стране лидировали перелеты из Москвы в Сочи — 5,7% проданных авиабилетов, в Санкт-Петербург — 5,2%, в Калининград — 3,1%, Минеральные Воды и Екатеринбург — 2,3%. NEWS.ru узнал, сколько стоят билеты по этим направлениям в 2024 году.

По данным сервиса «Яндекс Путешествия», цена на авиабилеты в Сочи (туда-обратно на одного) в июне начинается от 26 тыс. рублей, в июле — от 32 тыс. рублей и в августе — от 30 тыс. рублей.

Авиаперелет в Санкт-Петербург обойдется минимум в 11 тыс. рублей в июне и августе и в 12 тыс. рублей в июле. Минимальная стоимость авиабилетов в Мин. Воды составляет 22 тыс. рублей в июне, 24 тыс. в июле и 25 тыс. в августе. Самые дешевые авиабилеты в Калининград в июне стоят 22 тыс. рублей, в июле — 24 тыс. рублей, в августе — 23 тыс. рублей.

Слетать туда-обратно в Екатеринбург можно за 14 тыс. рублей в июне и августе и за 16 тыс. рублей в июле.

Сколько стоят билеты на поезд по России

Билет туда и обратно на поезд в Сочи из Москвы обойдется в июне как минимум в 11 тыс. рублей (правда, многие билеты уже раскуплены), в июле такая поездка будет стоить от 10 тыс. рублей и примерно столько же — в августе (при условии, что билеты приобретаются сейчас). Многое зависит от дня недели и времени отправления поезда.

Билеты в Анапу на лето можно купить по цене от 11 тыс. рублей. Но мест в плацкартных вагонах уже очень мало.

Цена билета на поезд до Мин. Вод и обратно этим летом начинается от 10 тыс. рублей.

Чуть дороже обойдется дорога до Симферополя (Крым) — от 12 тыс. рублей в июне, июле и августе (туда-обратно). В отличие от Сочи и Анапы, проблем с наличием билетов здесь нет.

В Санкт-Петербург летом можно съездить всего за 5 тыс. рублей — такова минимальная стоимость билета в оба конца в июне — августе в плацкартном вагоне.

От чего зависит цена билета на самолет

Непосредственно стоимость билета на самолет складывается из тарифа, сбора и опций продавца. Существуют базовые и специальные тарифы. Базовые — это полная стоимость перелета. Специальные тарифы включают в себя определенные условия — например, что билет нельзя будет вернуть или обменять. В сборы входят топливный (обозначается латинскими буквами YQ, это компенсационная такса за стоимость тонны авиатоплива, которая постоянно растет), сервисный (обозначается буквами YR, это сбор за оформление билета, устанавливается авиакомпанией или ее агентом) и некоторые другие.

Опции продавца (например, сайта-агрегатора, который продает авиабилеты) могут включать в себя страховку, СМС-информирование, платную регистрацию и т. д. С полным пакетом опций билет на самолет может подорожать в полтора-два раза.

Стоимость билета может увеличиться, например, в случае роста цен на топливо или резкого изменения курсов валют. Кроме того, она может меняться в зависимости от заполняемости самолета, акций и скидок, предлагаемых авиакомпанией.

Как можно снизить затраты на авиаперелет

Следите за распродажами и акциями. Подпишитесь на новостные рассылки крупных авиаперевозчиков («Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», «Победа» и другие) и сервисов по планированию путешествий.

Используйте календарь цен. Например, на «Яндекс Путешествиях» можно найти самые выгодные даты для поездки.

Попробуйте вылететь из соседнего города, если вам легко туда добраться. Иногда это может быть выгоднее.

Выбирайте вечерние или ночные рейсы, а также рейсы в будние дни. Часто они дешевле.

Обратите внимание на дни недели. Самые выгодные предложения обычно действуют на рейсы вечером пятницы или утром субботы с возвращением в воскресенье или понедельник утром.

Следите за курсами валют. Пересчет стоимости авиабилетов происходит в ночь со вторника на среду. Если курс рубля растет, выгоднее покупать билеты в среду или позже, а в случае падения — во вторник.

Внимательно следите за платными опциями на сайтах лоукостеров, чтобы их не включили в стоимость билета.

Пользуйтесь кешбэком. Некоторые банки предлагают выгодные условия по дебетовым картам для путешественников. При оплате такими картами можно вернуть часть денег за покупку билетов.

От чего зависит цена билета на поезд

На стоимость железнодорожных билетов влияет спрос: чем он выше, тем меньше мест и дороже билет. В числе других факторов — популярность маршрута, расстояние, категория поезда, время года, время отправления и прибытия поезда.

В течение года цены на билеты могут меняться из-за сезонных коэффициентов. В зависимости от месяца и красных дней календаря тарифы то повышаются, то понижаются, при этом максимальная надбавка составляет 20%. Самые дорогие билеты продают во время праздников, школьных каникул и в период летних отпусков. Самые дешевые — в период низкого спроса, например после новогодних каникул. Посмотреть более выгодные недели и месяцы для своих поездок можно на сайте РЖД.

Как сэкономить при покупке билета на поезд