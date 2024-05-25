Когда летать всей семьей станет недорого

Федеральной антимонопольной службе следует проверить авиакомпании на предмет картельного сговора в период пикового спроса на авиабилеты, а чтобы перелет в высокий сезон не стоил в разы дороже, необходимо комплексно подойти к регулированию туристических потоков. Кроме того, необходимо обратить внимание на особые категории пассажиров — семьи и организованные группы. Для них выбор места в салоне самолета нужно сделать бесплатным, а также застраховать от невылета. Эти и другие предложения эксперты и парламентарии обсудили в пресс-центре «Парламентской газеты» 23 мая.

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Спасение — чартеры

Транспортные расходы составляют существенную долю в цене туристического продукта. Путешественники знают: лететь, особенно всей семьей, дорого, ехать поездом — долго, машины есть не у всех, а добираться на дальние расстояния автобусом некомфортно. Развивая предложения для туристов, то есть создавая новые средства размещения и инфраструктуру, власти на местах часто не думают, как люди поедут в отпуск, что сводит усилия ведомств на нет. Об этом сказала зампред Комитета Госдумы по развитию туризма Наталья Костенко. Изменить ситуацию, по ее словам, должен комплексный подход к организации турпотоков.

На популярных направлениях давно пора вводить чартерные рейсы и заказные поезда, которые бы могли использовать туроператоры, считает депутат.

«Сегодня туроператоры приобретают билеты на общих основаниях, что не дает им преференций, не снижает стоимость путевки и несет риски, — объяснила Костенко. — Компания может выкупить целый вагон поезда, но отменить бронирование, если до поездки осталось меньше семи дней, не имеет права. Когда случился теракт в «Крокусе», детские туры мгновенно отменили, туроператоры понесли потери, которые не были возмещены».

Туристам сегодня приходится самим искать, как подешевле добраться до места отдыха. Билет на поезд в Сочи в высокий сезон может стоить десять тысяч рублей, за те же деньги можно на этот курорт долететь, но если успеешь купить билет. Одним словом, лотерея, которая отнюдь не способствует правильной организации турпотоков, заключила Костенко.

Чем ближе, тем дороже — это неправильно

В высокий турсезон следить за ценами на авиабилеты особенно пристально должна Федеральная антимонопольная служба, уверен член Комитета Госдумы по безопасности Бийсултан Хамзаев. Год назад он участвовал в обсуждении темы летнего отдыха в пресс-центре «Парламентской газеты», где высказал мнение, что ФАС в этом вопросе недорабатывает.

«Со мной после этого связались из ведомства, предложили поработать вместе, конечно, я согласился, но прошел год — и мы опять обсуждаем те же проблемы», — рассказал Хамзаев.

Депутат сформулировал несколько претензий. Во-первых, билет на один и тот же рейс не может стоить в пять раз дороже за день-два до вылета, чем на старте продаж. Причем такая ситуация наблюдается даже у лоукостеров.

«Если у всех авиакомпаний цены поднимаются одинаково, то речь может идти о картельном сговоре», — предположил Хамзаев.

Второе соображение: межрегиональные перелеты стоят дешевле, чем рейсы внутри одного субъекта. Депутат привел в пример Якутию, из административного центра которой в Москву можно долететь и за 15 тысяч рублей, если купить субсидируемый государством билет, а рейс из города Ленска в Якутск будет стоить вдвое дороже.

И еще.

«Почему, если рейсов по конкретному маршруту стало больше, то цена не снижается, а растет? — задался вопросом Хамзаев. — Где найти золотую середину?»

Чтобы не быть, как выразился депутат, «социальными дятлами», твердящими год от года одно и то же, Бийсултан Хамзаев наконец ждет от ФАС решений по конкретным вопросам, которые бы смогли работать на системной основе.

Семьям не откажут в перелете

Повлиять на стоимость авиаперевозок в краткосрочной перспективе невозможно, констатировал глава общественного объединения «Союз пассажиров» и зампред Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов. В первую очередь все упирается в нехватку воздушных судов, а поставку авиакомпаниям новых отечественных лайнеров вновь отложили.

Немного замедлить рост цен, по мнению Зотова, поможет снижение так называемого аэропортового сбора, который составляет существенную долю в тарифе. Этим должны заняться власти. Еще одно предложение общественника касается отмены платного выбора мест в салоне. Сегодня это повсеместная практика, но она не должна распространяться на семьи с детьми.

«Все члены семьи в любом случае должны сидеть рядом», — уверен Илья Зотов.

В думский Комитет по транспорту Союз пассажиров направил предложение о регулировании овербукинга — сверхбронирования билетов на авиарейс. Если сейчас такое происходит, то получить компенсацию можно только через суд.

«Мы предложили предусмотреть обязательную компенсацию со стороны авиакомпании, а на время ожидания следующего рейса — размещение в отеле и предоставление питания, — сказал Зотов. — Также предлагаем определить категории, которым ни при каких обстоятельствах не может быть отказано в перелете: инвалиды, организованные группы, семьи».

И конечно, нужно повышать компенсацию за задержку рейса, которая сегодня составляет всего сто рублей за один час, добавил общественник.