Довезти живым и здоровым: как подготовить питомца к перелету

Сегодня стало известно о еще одной собаке, которая погибла во время авиаперелета. Мопса обнаружили, когда он уже не подавал признаков жизни. Редакция разобралась, как подготовить питомца к перелету, чтобы не случилось несчастья, и песикам каких пород лучше путешествовать в машине или на поезде.

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Первое, что понадобится животному для долгой дороги, – это переноска. Она должна быть достаточно просторной, чтобы собака могла встать во весь рост и развернуться внутри. Во временный домик необходимо постелить впитывающие пеленки, поставить миску с водой и положить любимые игрушки. Если собака, которую нужно перевезти, путешественник неопытный, стоит приучить ее к переноске заранее. Если она чувствует себя внутри спокойно, то выше шансы, что у нее не случится сердечного приступа или нервного срыва.

Очень эмоциональным или активным животным может понадобится медикаментозная поддержка – успокоительные капли или таблетки. Подбор антистресс-препаратов – вещь очень индивидуальная, поэтому перед их покупкой лучше проконсультироваться с ветеринаром, который назначит подходящее лекарство и объяснит, как его принимать.

Крупным собакам на всех рейсах необходимо лететь в багажном отделении. О том, что на борту поедет животное, авиакомпании можно напомнить за 36 часов до вылета, чтобы в отсеке для вещей заранее включили отопление. Не лишним будет напомнить об этом также при посадке на борт, чтобы экипаж проверил, все ли в порядке.

Мелких собак и кошек можно взять с собой в салон авиалайнера. Если питомец весит меньше 10 кг с переноской, то ее нужно установить под кресло, находящееся перед хозяином. Некоторые авиакомпании, например S7 или «Аэрофлот», разрешают возить в креслах средних животных. Для этого необходимо оплатить полную стоимость места и проверить вес хвостатого пассажира – он не должен превышать 23 кг.

Собакам и кошкам брахиоцефальных пород на самолетах лучше не летать. У таких питомцев приплюснута мордочка – из-за этого им сложнее дышать. Риски, что мопс, бульдог, боксер или ши-тцу переохладится или получит сердечный приступ во время перелета, выше, чем у овчарок или пуделей. То же самое касается персидских, шотландских или британских кошек. Если есть возможность, животных этих пород лучше перевозить в поезде или автомобиле. Если единственный шанс добраться до места – это самолет, то питомца необходимо взять с собой в салон – так за ним можно будет присмотреть и оказать помощь при необходимости.