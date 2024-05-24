В Госдуме предложили платить россиянам компенсацию за овербукинг

Депутат Госдумы Надежда Школкина предложила обязать авиакомпании выплачивать россиянам компенсации за овербукинг. Она уже отправила свою идею вице-премьеру Виталию Савельеву.

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Если авиаперевозчик продал больше билетов, чем мест на самолете, пассажирам приходится соглашаться на другой рейс или идти в суд. По словам Школкиной, вероятность победы в такой ситуации – 50%.

В России овербукинг официально не разрешен, но авиакомпании часто продают лишние билеты. Так они страхуют себя от неявки пассажиров на рейс. По закону клиенты перевозчика в таком случае могут претендовать на 25% МРОТ за каждый час просрочки, но не больше 50% от стоимости билетов. Также есть возможность потребовать возместить убытки, которые были понесены туристами из-за того, что их не пустили на рейс. Для этого нужно будет приложить к претензии чеки на оплату аренды жилья или экскурсий, на которые они не попали. Кроме того, авиакомпания обязана посадить пассажира на другой рейс или вернуть ему деньги за неиспользованный билет.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» рассказали, что компенсации за овербукинг были бы справедливой мерой.

«Люди тратят силы, время. А потом еще и планы срываются», – поделился мнением Алекс, предложивший обязать компании выплачивать неустойку в 2–3-кратном размере. Сами перевозчики при «перебронировании» тоже не всегда идут навстречу пассажирам. «Авиакомпания при этом начинает морозить, либо возврат денег через месяц, либо полет на завтра. Без всяких компенсаций, разумеется, и не говоря о предоставлении питания, отелях и перебронировании на ближайший рейс других авиакомпаний», – написал читатель Денис.

В странах Евросоюза компенсации за овербукинг ввели еще в 2004 году. Если пассажир не попал на рейс, он получает от 250 до 600 евро. Чем длиннее маршрут, тем выше сумма, которую получит клиент.

В России в случае овербукинга перевозчиков штрафуют. В этом году наказали S7 и «Победу» – за каждый из случаев с них взыщут по 30 тыс. руб. В S7 россиянам, которые не попали на борт, выплатили компенсации. Сколько денег получили не попавшие на борт клиенты перевозчика, не сообщается.