Жителей Подмосковья предупредили о махинациях фальшивых туроператоров

В Главном управлении региональной безопасности (ГУРБ) Московской области предупредили, что в преддверии сезона высокого спроса в регионе активизировались мошенники, которые выдают себя за агентов известных туркомпаний и предлагают фальшивые билеты и туры.

Фейковые агенты предлагают жертве забронировать выбранный тур, а после получения денег отправляют поддельные документы или просто исчезают, пишет 360.ru.

Прежде чем переводить кому-либо денежные средства, следует убедиться, что туроператор внесён в Единый федеральный реестр турагентов, предупреждают эксперты.

Также необходимо проверить доменное имя сайта, дату его создания и количество положительных отзывов.

Специалисты напоминают, что подозрительно выглядит предложение перевести оплату за тур в размере 100%. Также подозрение должны вызвать слишком большие скидки или неправдоподобно выгодные предложения.

Ранее директор турагентства «Ассорти путешествий» Эльмира Ахвердиева рассказала, как защититься от мошенников при покупке путёвки.