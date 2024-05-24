Испания-2024: краткая памятка об особенностях поездки и перелетах в Испанию

Туристам, желающим поскорее получить испанский шенген, советуют активно мониторить онлайн-систему записи на сдачу документов, слоты на первую половину июня уже выставили. Редакция составила краткую памятку об особенностях поездки и перелетах в Испанию, а также использовании приложения Huawei Pay для оплаты и снятия наличных в АТМ с картами UnionPay.

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Шенген в Испанию

Россияне продолжают выбирать для отдыха на Средиземноморье и экскурсионных туров Пиренеи. Туристическая виза в Испанию допускает пребывание в стране до 90 дней в течение полугода. Консульства выдают соискателям чаще всего разовые разрешения на въезд, но есть шансы и на мультишенген. С 11 июня шенген для туриста стоит 90 евро, а для детей 6–12 лет – в 2 раза меньше, о чем было официально объявлено 22 мая.

Документы на визу в Испанию возможно подать только по предварительной записи в визовых центрах, которые есть в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких регионах. Удобно, что на сайте ВЦ описаны все условия, а в форме анкеты есть подсказки на русском языке. Услуги, естественно, платные.

Список документов стандартный для стран Евросоюза: загранпаспорт со сроком действия от 3 месяцев после выезда из ЕС, обратные билеты, бронь в отеле или туристический ваучер, медстраховка. Заявители, кроме детей до 12 лет, сдают биометрию. Также необходима справка с работы с указанием зарплаты или другое подтверждение наличия денег на поездку, например выписка со счета на бланке банка о движении денег за последние 3 месяца.

Стандартный срок рассмотрения заявки – до 15 календарных дней, однако в последнее время решения о выдаче визе консульства задерживают до 45 суток, что, впрочем, также предусмотрено в правилах.

Перелеты в Испанию: быстрее – дороже

Чаще всего туристы выбирают курорты Каталонии и Валенсии, Балеарские острова и Канары, а также экскурсионные туры по стране. Из России до Испании представлены десятки авиамаршрутов с пересадками в разных хабах.

На авиалинии Москва – Барселона летает Pegasus Airlines со стыковкой в Стамбуле. На сайте по бронированию, к примеру, с вылетом 14 июля и возвращением 28-го числа стоимость одного кресла составила от 115 тыс. руб. с багажом. Время в пути – около 11 часов. На эти же даты есть билеты от 72 тыс. руб. также с багажом на самолетах Air Arabia Abu Dhabi, но в дороге придется потратить 25 часов туда и 21 час обратно. Рейс из Домодедово через Абу-Даби до Барселоны, а при возвращении посадка в московском Шереметьево.

Из Москвы до Валенсии стоимость перелета от 82,5 тыс. руб. без багажа с двумя пересадками, в частности, на 13 июля и назад через 2 недели по комбинированному маршруту. Первый этап – на самолете FlyOne Armenia Домодедово – Ереван. На втором этапе в Армении – самостоятельная регистрация на рейсы авиаперевозчика Wizz Air Malta до Валенсии со стыковкой в Риме. При возвращении – все то же самое, только прилет будет во Внуково. На весь путь запланировано 19,5 часа туда и на 2 часа больше обратно. В эти же дни быстрее всего лететь на крыльях Turkish Airlines через Стамбул – всего за 9 часов с небольшим, но за это придется заплатить 225 тыс. руб. с учетом багажа.

На авиамаршруте между столицами двух стран также есть выбор между комфортом и временем в пути. С вылетом 13 июля и возвращением 27-го числа лучшим является предложение авиаперевозчика Air Serbia Шереметьево – Белград – Мадрид: всего за 7,5 часа при стоимости одного кресла туда-обратно от 127 тыс. руб., дополнительно за багаж – еще 6,6 тыс. руб. За 80–90 тыс. руб. возможно подобрать маршруты с парой стыковок и провести более суток в пути.

Huawei Pay в помощь

Российские карты UnionPay в Испании все еще в ходу. Судя по откликам туристов в соцсетях, чаще всего для безналичной оплаты товаров и услуг использовали пластик от Газпромбанка, и совсем немного упоминаний о Россельхозбанке. Обязательное условие – наличие приложения Huawei Pay в смартфоне для бесконтактных платежей и POS-терминала у продавца.

Возможно и снятие наличных в банкоматах, поддерживающих данную технологию. Для этого достаточно поднести телефон или «умные часы» Huawei и Honor к NFC-модулю АТМ. Среди советов – искать Banco Sabadell, где можно обналичить до 600 евро без комиссии. Такой же максимум предусмотрен в банках Santander и Deutsche Bank: в первом брали 7 евро за операцию, во втором – 4 евро. Банкоматы со снятием через NFC есть у банка ING и Targobank, в АТМ Euro Automatic Cash.

Если у туриста нет Huawei Pay, в чате рекомендовали с картой UnionPay от Газпромбанка искать банкоматы Banca March и Deutsche Bank, в которых установлен лимит в 190 евро в сутки при комиссии в 4 евро. В Мадриде до 600 евро за раз получали в Openbank.

В туристических местах можно найти классические обменники с комиссией до 10%, также в соцсетях предлагают услуги частники с обменом безналичных рублей на евро.

Ранее «ТурДом» писал, что возобновлена платная услуга

мобильной биометрии: сотрудник ВЦ Испании приезжает к туристу со специальным оборудованием на дом. Одновременно он примут заявление на визу и подготовленный пакет документов.