Как защитить свой багаж во время путешествий

Эксперт по путешествиям Виктория Уильямс рассказала, как защитить свою собственность во время путешествий и предотвратить кражу багажа. Слова специалиста передает портал Travel Guides.

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В качестве первого совета эксперт назвала отказ от ярких цветов для чемоданов. Вместо них лучше предпочесть более скромные варианты. Яркие цвета и модные узоры непременно выделят сумку из толпы, что может привлечь к ней внимание багажных воров.

Также Уильямс напомнила о важности использования надежных систем запирания и крепления сумок, чтобы сделать их менее уязвимыми для кражи. Кроме того, рекомендуется использовать специальные ремни безопасности для дополнительной защиты от несанкционированных действий, говорится в статье.

Так, в феврале этого года сотрудник аэровокзального комплекса аэропорта Жуковский украл дорогой телефон из багажа пассажира. Оказалось, что 32-летний сотрудник, занимавшийся в тот день погрузкой багажа в самолет, открыл сумку и вытащил из нее телефон. Позже гаджет у него изъяли при задержании.