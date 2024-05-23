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Специалист Ахвердиева дала советы по защите от мошенников при покупке путёвки

Директор турагентства «Ассорти путешествий» Эльмира Ахвердиева рассказала, как защититься от мошенников при покупке путёвки.

Специалист дала советы по защите от мошенников при покупке путевки
© Unsplash

В беседе с 360.ru она заявила, что одна из схем злоумышленников — брать деньги за тур, но не бронировать отель.

«Чаще всего такую схему используют на сроках раннего бронирования. Турист спокойно ожидает даты вылета, которая наступит через три — четыре месяца», — пояснила Ахвердиева.

По её словам, также стоит обращать внимание на большие скидки.

«Если в прошлом году вы отдыхали в каком-то конкретном отеле за одну сумму, а в следующем году с учётом инфляции и роста цен предлагают бронь в эту же гостиницу по цене ниже, стоит насторожиться», — считает она.

Также рекомендуется обращать внимание на сайт турагентства.

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