Как с толком отдохнуть в Анапе в новом курортном сезоне

"Здесь, как в Греции, все есть, даже чуть побольше..." - эти строчки из шлягера знакомы каждому, кто хоть раз побывал в Анапе. В отдельных моментах солнечный курорт обставляет по популярности остальные города Черноморского побережья Кубани, потому как турист здесь может найти занятие на любой вкус - от морских прогулок до экскурсий по винодельням.

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В отсутствие авиарейсов Анапа бьет собственные рекорды посещаемости - если в 2022 году здесь отдохнули свыше 4 миллионов гостей, то в прошлом - около 5. В нынешнем сезоне прогнозируется увеличение туристического потока минимум на10%, то есть до 5,5 миллиона отпускников.

Ближайшие от курорта действующие аэропорты находятся в Сочи и Минеральных Водах, откуда путешественники пересаживаются на автомобиль либо "Ласточку". В качестве альтернативы туроператоры уже третий год подряд предлагают автобусные туры из Москвы. Время в пути в этом случае составляет около 20-22 часов, причем поездка осуществляется в комфортабельных автобусах, с предусмотренными остановками через каждые 3-5 часов. Добраться до Анапы также можно на поезде, летом количество рейсов в южном направлении значительно увеличивается.

"Фишки" лета

Кто-то подумает, а стоит ли испытывать себя долгой дорогой ради моря? Конечно, каждый сам делает свой выбор. Но, во-первых, только в Анапе можно понежиться на знаменитых песчаных пляжах. Золотистая береговая линия, усыпанная мелким ракушечником, растянулась на 42 километра. В мае прибрежные полосы еще приятно немноголюдны, без шумных кафе и флотилии водных аттракционов, при этом уже сейчас все они оборудованы спасательными и медицинскими постами, навесами, кабинками для переодевания. В новом сезоне функционируют 140 благоустроенных пляжных территорий. Особое внимание уделено инфраструктуре для маломобильных граждан - установлены пандусы, коляски для купания, адаптированы раздевалки, душевые и навигация.

Дополнительную безопасность обеспечивают туристическая полиция, а также умная система видеонаблюдения: еще с июня 2022 года на курорте заработала уникальная цифровая платформа "Купол", которая анализирует данные с тысяч видеокамер с функцией распознавания лиц.

В нынешнем году в Анапе ожидают увеличения туристического потока до 5,5 миллиона человек

А во-вторых, в городе такое огромное количество событийных локаций, что не соскучишься. В лаунж-зоне центрального пляжа в ясную погоду устраивают вечерние киносеансы и танцевальные зарядки. Поймать беззаботное настроение удастся на Театральной площади у Дома культуры "Родина": после реконструкции ее украшают три фонтана, есть зона патио, навесы, широкие скамьи. От Театральной площади вниз по улице Горького до летней эстрады протянулась улочка местных умельцев - арт-авеню. Гости сравнивают ее с музеем, единственный минус которого... заключается в риске остаться с пустым кошельком. Да-да, настолько здесь разбегаются глаза от калейдоскопа авторских сувениров!

Еще одна масштабная новинка - Крещенский парк. Это уникальное общественное пространство не имеет аналогов в России и включает храм Святого равноапостольного князя Владимира на тысячу прихожан - в прошлом году его торжественно освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Внутри предстает искусная роспись, выполненная художниками известной во всем мире иконописной мастерской "Палехская палитра": при входе с потолков и стен на вас глядят покровители путешественников и мореплавателей, чуть дальше оживают сцены крещения князя Владимира и княгини Ольги, редкие лики святых.

Рядом с храмом "парит" Тропа истории Крещения Руси на 12 колоннах со стендами: в скором времени их наполнят информацией о распространении православия с древних времен до наших дней.

Сейчас на территории просветительского комплекса открыта детская зона на площади 1800 квадратных метров. Детвора оценит яркие современные качели, балансиры, городки "Корабль" и "Кашалот", скалодромы. Отметим, что игровые элементы также установлены для деток с ограниченными возможностями.

О чем говорят звезды

Общее впечатление о проведенном времени на курорте напрямую зависит от комфортности отеля. На карте Анапы ежегодно появляются новые гостиницы - в новом сезоне гостей будут принимать почти 1600 объектов размещения общей емкостью более 172 тысяч койко-мест. В их числе 52 отеля по системам "Все включено" и "Ультра все включено". По мнению экспертов АТОР, такой отдых очень востребован у семейных туристов с детьми, ведь в этом случае у родителей меньше проблем с организацией питания или досуга ребенка.

В преддверии лета первых гостей встретит флагман курорта, расположенного в поселке Витязево, - отель FЮNF Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon 5*. Он предложит размещение в номерах 16 категорий в главном корпусе (всего - 240 номеров) или на одной из 10 вилл, примыкающих к пляжу. Инфраструктура создана с таким смыслом, чтобы гость мог погрузиться в атмосферу изысканности и элитного отшельничества. К услугам постояльцев 9 ресторанов и баров, закрытая зона отдыха с бассейном на 1250 кв.м, трехэтажный спа-комплекс.

По системе "все включено" в Анапе также работает большинство отелей 3*. Туроператоры поясняют: в основном это исторически расположенные на Пионерском проспекте пансионаты и санатории, бывшие гостевые дома.

Променад на древних камнях

В новом сезоне в Анапе анонсировали около 40 тематических событий. Лучше их пометить в своем календаре, чтобы не пропустить интересные. Череду праздников открыла уже ставшая традиционной эногастрономическая выставка-ярмарка "А. Море. Вина" в рамках проекта "Виноград". Утром - винные медитации и деликатесы, вечером - театральные представления и концерты возле музея "Горгиппия".

Программа мероприятий насыщенная - гости не только знакомятся с продукцией Кубани, Дона, Крыма и Кавказа, но и слушают лекции сомелье, экспертов, историков. Как определить качество вина? Или сколько веков выращивают виноград на месте исчезнувшего античного города Горгиппия? - ответы на эти вопросы узнаешь при посещении ярмарки.

- Стремясь создать познавательный формат, мы привлекли на площадку сотрудников Курчатовского института, который не только занимается ядерной физикой, но и является одним из лидеров российского изучения виноградарства и виноделия, - поделился с корреспондентом "РГ" директор Национального агентства маркетинга российского вина Павел Майоров. - Таким образом, фестиваль в Анапе соединил южное гостеприимство, культуру виноделия, гастрономию и науку. Главная идея ярмарки - не в продвижении отечественного алкоголя, а в просвещении. Основная публика - это семьи с детьми. И мы организуем свободные от спиртного площадки, где ребята участвуют в занимательных опытах по химии, физике, квестах.

Эстафету событий подхватит фестиваль спорта IRONSTAR, причем впервые зрелищные забеги и велогонки пройдут в центре курорта. В июне состоится фестиваль "Творцы России", в рамках которого ремесленники представят выставку лучших работ и проведут мастер-классы. А 8 июля в Анапе впервые пройдет фестиваль Петра и Февронии, посвященный Дню семьи, любви и верности. В списке мероприятий - парад колясок, состязания "Мама, папа, я - спортивная семья", концерты и чествование многодетных семей.

И детская здравница

Как и в советскую эпоху, Анапа в 2024 году остается детской здравницей, поэтому летом берег "звучит" радостными журчащими голосами. На курорте действует 27 детских здравниц, три из которых новые. После перерыва возобновят работу ДОЛ "Буревестник" и КОЦ "Сибур-Юг". Откроется новый лагерь "Аврора" на 1800 мест на базе санатория "Вита". Общая вместимость детских лагерей составит 23 тысячи мест. В них отдохнут и оздоровятся более 100 тысяч детей из разных субъектов РФ.