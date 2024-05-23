Пилот рассказал о правилах безопасности во время турбулентности

Турбулентность является природным явлением, с которым регулярно сталкивается летный персонал. Заслуженный пилот СССР и член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов объяснил, что пассажиры, пилоты и бортпроводники обычно переносят турбулентность спокойно. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo. Ru.

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Эксперт рассказал, что при турбулентности необходимо сразу пристегнуть ремни безопасности. Если пассажир не пристегнут, то его может подбросить и ударить о потолок самолета. Подобный удар может быть очень сильным.

Если после этого самолет попадет в нисходящий поток, пассажира снова прижмет к креслу. Причем с ударом о подлокотник, что может привести к травмам. Помимо прочего, он посоветовал убрать с открытого столика все предметы, такие как фужеры и бутылки.