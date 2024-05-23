Пилот рассказал о правилах безопасности во время турбулентности
Турбулентность является природным явлением, с которым регулярно сталкивается летный персонал. Заслуженный пилот СССР и член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов объяснил, что пассажиры, пилоты и бортпроводники обычно переносят турбулентность спокойно. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo. Ru.
Эксперт рассказал, что при турбулентности необходимо сразу пристегнуть ремни безопасности. Если пассажир не пристегнут, то его может подбросить и ударить о потолок самолета. Подобный удар может быть очень сильным.
Если после этого самолет попадет в нисходящий поток, пассажира снова прижмет к креслу. Причем с ударом о подлокотник, что может привести к травмам. Помимо прочего, он посоветовал убрать с открытого столика все предметы, такие как фужеры и бутылки.
«Самолет рассчитан на такие перегрузки. В сильную турбулентность экипажу запрещено заходить, а если он все же вошел, рекомендуется немедленно выйти из этой зоны, связавшись с землей и запросив разрешение. Все это отработано и нормировано», — подытожил он.