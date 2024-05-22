Вещи, которые точно пригодятся на пляже

Пляжный сезон вот-вот начнется, и к нему стоит тщательно подготовиться. Мы поговорили с трэвел-блогером Викторией Исаевой, которая рассказала, о каких вещах, забытых перед походом на пляж, она жалеет чаще всего.

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Успокаивающий лосьон для тела

Недостаточно одного средства с SPF, важно позаботиться о коже и после принятия солнечных ванн.

«После каждого отпуска, когда я не беру с собой увлажняющее средство, я иду лечить последствия к своему дерматологу. А можно было просто использовать питательный лосьон после каждого выхода на пляж и не было бы проблем», — говорит Виктория.

Помните, что кожа подвергается не только агрессивному влиянию солнца, но и соли, а также воды совершенно другой жесткости. При должном уходе уже во время отдыха вы привезете домой красивый загар, а не дерматит.

Специальная обувь

Конечно, даже на пляж мы тщательно выбираем обувь, которая подходит и к купальнику, и к соломенному шоперу, и к шляпе, да еще и была бы удобной.

Виктория: «Вы можете не знать, какой вход в воду в месте, где вам придется провести две недели, поэтому обязательно положите в чемодан простую, но жесткую резиновую обувь. Она может вам невероятно пригодиться и спасти ноги от травм».

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Рубашка с длинными рукавами

Погода на жарком пляже может измениться буквально за полчаса. И вот вас уже обдает совсем не приятным ветром.