Туристам на заметку: что можно и категорически нельзя ввозить в Россию

С началом сезона отпусков туристы все чаще спрашивают, чего и сколько можно ввозить в Россию. Редакция разобралась, сколько литров вина разрешат привезти для друзей, не отберут ли заграничный сыр для мамы и пропустят ли полный чемодан фруктов.

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Любителям шопинг-туров не придется заполнять документы на новый айфон или футболки для друзей, если они путешествуют на самолете, цена товара не превышает 10 тыс. евро, а вес – 50 кг. У тех, кто везет покупки наземным транспортом, например на автобусе через китайскую границу, разрешенный лимит меньше – нужно уложиться в 500 евро и 25 кг. Если в лимит уложиться не удалось, нужно заплатить пошлину и налог в размере 30% от стоимости. Они не могут быть меньше 4 евро за килограмм веса.

Не придется платить пошлину при ввозе алкоголя, если его объем не превышает 3 л. При этом градусы и обороты в 2024 году значения не имеют. С 5 л спиртного полагается идти в «красный» коридор – нужно задекларировать излишки. Каждый литр сверх меры «стоит» 10 евро, но даже в таком случае общий объем напитков не должен превышать 5 л.

Курильщикам нужно быть внимательными – табачные изделия перед ввозом нужно считать поштучно. Разрешено брать с собой 200 сигарет (то есть 10 пачек), 50 сигар или сигарилл или 250 г табака. Оплачивать пошлины при этом не придется.

Любители манго и маракуйи и других тропических фруктов не смогут набить ими полный чемодан. На одного человека можно ввозить до 5 кг растительных продуктов. То же самое касается еды животного происхождения, но есть нюанс. До 5 кг сыра или колбасы через границу пропустят, если на них есть заводская упаковка. То, что куплено в супермаркете, вопросов не вызовет, а вот сосиски, которые продает местный фермер, могут не пропустить. При выборе съедобных сувениров стоит изучить ограничения Роспотребнадзора – он имеет право запретить ввоз еды из отдельных стран.

Строго запрещено ввозить в Россию наркотики. Если необходимо взять с собой наркосодержащее лекарство, к нему должен прилагаться рецепт на конкретного человека с указанием количества препарата. Необходимо быть внимательным и с сувенирами – нередки случаи, когда отдыхающим продают конфеты с каннабисом или чай с кокой, не предупредив об особенностях перемещения с такой «начинкой». О нарушении туристы узнают только на границе, и им приходится

отвечать за свой груз по всей строгости закона.