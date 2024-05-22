Эксперт Мурадян рассказал, как сэкономить на поездках в Европу

Генеральный директор Space Travel Артур Мурадян рассказал, что, несмотря на визовые и логистические трудности, россияне все равно будут ездить в европейские страны, при этом есть способы сэкономить на таких поездках.

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Один из таких способов — перелеты на лоукостерах из дружественных стран. Часто довольно бюджетные билеты предлагают такие лоукостеры, как Wizz Air и Ryanair, летающие из Еревана или Стамбула.

— Билет может стоить от 10 до 20 тысяч рублей, но это касается специальных тарифов без багажа, — уточнил Мурадян в комментарии Pravda.ru.

Кроме того, стоит обратить внимание на ночные рейсы, которые дешевле дневных. Рейсы в начале недели с возвращением в пятницу или воскресенье дороже, чем возвраты в другие дни.

Что касается места для проживания, то можно обратить внимание на разные категории гостиниц, например, хостелы. Бронировать жилье лучше у российских компаний, так как это позволяет оплачивать рублями и российскими картами и не тратить лишние евро.

Одна из ключевых тенденций развития современной Москвы — стремительный рост туризма. В период с 2011 по 2019 год туристический поток рос в среднем на 7,2 процента, это в 1,5 раза больше, чем в целом по миру (4,6 процента), передает «Царьград».