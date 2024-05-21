Пассажир нашел способ избежать переплаты за вес багажа и восхитил попутчиков

Пассажир авиакомпании Ryanair нашел необычный способ избежать переплаты за лишний багаж и восхитил попутчиков. Об этом во вторник, 21 мая, сообщило издание Daily Mail.

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В публикации говорится, что мужчина был в аэропорту Пальмы и планировал вылететь в Малагу. Перед выходом на посадку мужчину попросили измерить багаж. Сотрудник авиакомпании попросила мужчину поместить чемодан в калибратор, но он туда не поместился. Пассажиру предложили доплатить за место на багажных полках. Стоимость такого удовольствия составила 70 долларов.

Мужчину такое положение дел не устроило, потому что эта сумма наполовину превышала стоимость его билета. Он решил поступить иначе. Пассажир отломал колеса своего чемодана под восхищенные крики попутчиков. После осуществления поломки багаж прошел по параметрам. Люди, которые вылетали этим же рейсом, аплодировали и кричали. Сотрудники авиакомпании не смогли сдержать смех после действий мужчины, сообщило издание Daily Mail.

21 мая эксперты дали советы, как выгоднее купить авиабилеты и сэкономить деньги. Специалисты порекомендовали учесть, что многие авиаперевозчики предлагают специальные льготные тарифы для определенных категорий граждан.