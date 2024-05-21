Аленам и Артемам посоветовали проверить загранпаспорт перед выездом за границу

Случай, когда туристку Алену Толкачеву не выпустили на отдых в Турцию, прогремел на всю Россию. Женщина не смогла уехать, потому что в загранпаспорте она фигурировала как Алена, а в общегражданском – как Алёна. Вроде бы мелочь, еще пару лет назад проблем бы не возникло, сейчас же, после Указа Президента РФ № 889 от 22 ноября 2023 года «Вопросы гражданства Российской Федерации» и вступления в силу Федерального закона от 28.04.2023 года № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», ситуация изменилась. Документы стали проверять гораздо более тщательно, и Алене пришлось остаться дома – бежать в ФМС, чтобы срочно поменять паспорт.

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А у туристов и турагентов, которые помогают своим клиентам отправиться на заграничные курорты, возникли резонные вопросы: что делать, если есть разница в написании или транслитерации ФИО, чтобы подобных случаев не возникало.

По мнению юриста Игоря Косицына, оснований не выпускать Алену Толкачеву не было – Верховный суд РФ еще в 2009 году дал разъяснения, что «е» и «ё» в именах и фамилиях тождественны и букву «ё» необязательно использовать, если смысл не меняется.

«На мой взгляд, (случай с Аленой Толкачевой) не подпадает под признаки недействительности паспортов в соответствии с Постановлением Правительства № 2090 от 09.12.2023 года. Скорее, тут не исключены человеческий фактор и, возможно, ошибка конкретного пограничника», – написал Косицын в своем телеграм-канале, добавив, что подтверждением тому является и то, что МВД не поменяло туристке паспорт бесплатно в кратчайший срок – как это происходит в ситуациях с ошибками и опечатками.

Игорь Косицын при этом не рекомендует турагентам давать оценку действительности документов своих клиентов:

«В любых непонятных ситуациях следует лишь обратить внимание туриста на неточность / опечатку и посоветовать обратиться в МВД или УФСБ за разъяснениями по поводу действительности их конкретного документа».

Юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская полагает, что ситуация с не выпущенной за границу туристкой неоднозначная. По ее словам, юридически разницы между этими буквами – «е» и «ё» – нет, но, видимо, дело в транскрипции, в которой сотрудник Пограничной службы увидел несоответствие.

«Вины туриста или турагента здесь точно нет, у туриста есть все шансы взыскать свои убытки с того госоргана, который ошибся (МВД при выдаче паспорта или ФСБ при принятии решения о недействительности документа)», – отметила Чапиковская.

А вот по мнению Олеси Аблёзговой, автора телеграм-канала «Адвокат туриста», дело не в транслитерации.

«В обсуждаемой ситуации загранпаспорт был изъят по той причине, что имя на русском языке в загранпаспорте (Алена) отличалось от имени в российском паспорте (Алёна). Изъятие паспорта случилось из-за несовпадения “персональных данных владельца паспорта с теми, которые содержатся в базах МВД, МИДа или других федеральных госорганов, а также в учете выданных загранпаспортов”», – пояснила юрист.

То есть в первую очередь нужно следить, чтобы в документах было одинаковое написание на русском.

Юристы сходятся в одном: турагенты за ошибки в паспортах своих клиентов ответственности не несут. Однако есть важная рекомендация: если обнаружат какие-то подозрительные несоответствия, то им нужно непременно обратить на это внимание туристов. И посоветовать перед поездкой посетить органы МВД, чтобы более-менее застраховаться от случайностей во время погранконтроля. Увы, получить стопроцентную гарантию от невыезда не выйдет, поскольку человеческого фактора – например, решения конкретного пограничника – никто не отменял. Особенно в таком тонком вопросе, как «е» или «ё».