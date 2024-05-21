Четыре совета, чтобы никогда не опаздывать в аэропорт

Что может быть хуже опоздания в аэропорт, особенно если вы летите вместе с кем-то, кто никогда не опаздывает! Чтобы избежать неприятных ситуаций и всегда оказываться в первых рядах перед вылетом, мы попросили психолога Михаила Агеева дать несколько полезных советов для всех «опоздунов».

© RU.FREEPIK.COM

Планируйте заранее

Одним из основных правил при подготовке к поездке является планирование. Начните подготовку заранее, составьте список дел, которые нужно сделать перед поездкой, и придерживайтесь этого плана, считает наш эксперт. Не думайте, что за пару часов до вылета вы все успеете собрать/закончить, обязательно всплывет непредвиденная ситуация.

Учитывайте время на дорогу

Михаил: «Оцените время, которое вам потребуется на дорогу до аэропорта, учитывая возможные пробки, задержки общественного транспорта или другие факторы, которые могут повлиять на ваше время прибытия».

Даже если агрегатор с утра сообщает, что ехать до аэропорта всего полчаса, каждый час ситуация меняется, закладывайте как минимум еще полчаса к общему времени.

Пользуйтесь приложениями

Существует множество приложений и сервисов, которые помогут вам следить за расписанием рейсов, бронировать билеты заранее и получать уведомления об изменениях. Наш эксперт настоятельно рекомендует их не игнорировать — с ними вы быстрее откроете нужную страницу или получите уведомление об изменениях во времени.

Будьте готовы к непредвиденным ситуациям

Всегда имейте при себе необходимые документы, билеты, паспорт и другие важные вещи, чтобы избежать беготни в поисках нужных документов в последний момент. Не кладите документы на дно сумки. Нет, в спешке вы не успеете их найти и сразу же показать сотрудникам. Более того, паспорта и билеты забывают чаще всего, так как кажется, что они-то уж точно будут первыми в списке вещей. Проверьте их наличие перед выходом и расположите так, чтобы можно было сразу же их достать.