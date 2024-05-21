Специалисты рассказали, где можно успеть сэкономить на получении шенгена

Представители визовых агентств поделились с туристами информацией, где можно успеть достаточно быстро подать документы на визу до повышения визового сбора. О нем сообщили накануне со ссылкой на Европейскую комиссию. Рост составит 10 евро. С 11 июня оформление документов будет стоит 90 евро.

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Как уверяют специалисты, по старой стоимости можно подать документы на испанский шенген. В ближайшие дни ожидается загрузка в онлайн-систему записи слотов на первые числа июня. Самое главное – не проворонить этот момент, так как они разлетаются достаточно быстро.

Франция, которая продолжает жить в формате телефонной записи после сбоя VFS Global, ведет запись на конец мая. Затем будет еще одна волна раздачи мест на первую декаду июня. Но здесь записаться сложно. Люди часами висят на линии в надежде на то, что оператор горячей линии возьмет трубку. Посредники, которые записывают своих клиентов за дополнительную плату, делятся скринами журнала вызовов в своем телефоне, где видно, что заветный номер они набирают десятками и даже сотнями раз.

Подать на Италию по сегодняшним расценкам невозможно в Москве – тут уже раздают места на вторую половину июня. А вот у петербуржцев шанс еще есть.

Вышеназванными тремя странами ограничивается список вариантов, которые позволят получить мультишенген для свободного передвижения по Европе. В визовых центрах Греции, Венгрии и Португалии можно успеть записаться по старой цене в 80 евро для поездки конкретно в эту страну с однократным шенгеном под заявленные даты.

Что касается срока оформления визы в Европу, то он может достигать 45 дней. Особенно эти сроки актуальны для Италии и Испании.

Ранее TourDom.ru писал, где туристам успеть получить шенген на лето.