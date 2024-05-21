Лайфхаки для экономии на летнем отдыхе: советы турагента

Известный российский турагент Тариел Гажиенко в беседе с «Мослентой» поделился с россиянами лайфхаками и раскрыл, как сэкономить на летнем отдыхе. В первую очередь он рекомендует выбирать не самые летние направления.

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Если вы хотите сэкономить, можно обратить внимание на направления, куда обычно не принято ездить летом. Например, на Египет или Арабские Эмираты. Да, в летние месяцы столбик термометра поднимается там до 40 градусов. Однако все отели, в том числе люксовые, предлагают хорошие скидки. Да и в сухом климате эти 35-40 градусов переносятся довольно спокойно, -

Специалист также советует не бояться стыковочных рейсов. По его словам, если речь идет о далеких направлениях, например Таиланде, многие туристы хотят лететь туда только прямым рейсом, что почти в два раза дороже, чем рейсы с пересадкой.

Гажиенко отметил, что стыковочные рейсы часто бывают намного комфортнее, чем прямые, к тому же можно так выбрать два или три сегмента, чтобы была возможность выйти в город и погулять.

«Кстати, некоторые авиакомпании дарят бесплатное проживание или экскурсию по городу, если стыковка достаточно продолжительная по времени», — добавил он.

Помимо этого, эксперт советует российским туристам бронировать тур заранее для экономии, а также позаботиться об экскурсиях, почитав о них в интернете. В заключение Гажиенко посоветовал взять в аренду машину. Это, по его словам, станет еще одним вариантом, как посмотреть достопримечательности в округе без существенного урона для кошелька.

«Лучше не брать авто в аренду у крупных международных рент-контор. Обратите внимание на небольшие местные компании. Только обязательно заранее прочитайте в интернете отзывы о ней», — уточнил он.

Ранее Гажиенко назвал пять способов сэкономить на жилье в путешествии.