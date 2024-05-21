Лайфхаки для экономии на летнем отдыхе: советы турагента

Россиянам дали лайфхаки для экономии на летнем отдыхе
Известный российский турагент Тариел Гажиенко в беседе с «Мослентой» поделился с россиянами лайфхаками и раскрыл, как сэкономить на летнем отдыхе. В первую очередь он рекомендует выбирать не самые летние направления.
Если вы хотите сэкономить, можно обратить внимание на направления, куда обычно не принято ездить летом. Например, на Египет или Арабские Эмираты. Да, в летние месяцы столбик термометра поднимается там до 40 градусов. Однако все отели, в том числе люксовые, предлагают хорошие скидки. Да и в сухом климате эти 35-40 градусов переносятся довольно спокойно, - ариел Гажиенко, турагент, бизнес-тренер, владелец турагентства.
Специалист также советует не бояться стыковочных рейсов. По его словам, если речь идет о далеких направлениях, например Таиланде, многие туристы хотят лететь туда только прямым рейсом, что почти в два раза дороже, чем рейсы с пересадкой.
Гажиенко отметил, что стыковочные рейсы часто бывают намного комфортнее, чем прямые, к тому же можно так выбрать два или три сегмента, чтобы была возможность выйти в город и погулять.
«Кстати, некоторые авиакомпании дарят бесплатное проживание или экскурсию по городу, если стыковка достаточно продолжительная по времени», — добавил он.
Помимо этого, эксперт советует российским туристам бронировать тур заранее для экономии, а также позаботиться об экскурсиях, почитав о них в интернете. В заключение Гажиенко посоветовал взять в аренду машину. Это, по его словам, станет еще одним вариантом, как посмотреть достопримечательности в округе без существенного урона для кошелька.
«Лучше не брать авто в аренду у крупных международных рент-контор. Обратите внимание на небольшие местные компании. Только обязательно заранее прочитайте в интернете отзывы о ней», — уточнил он.
Ранее Гажиенко назвал пять способов сэкономить на жилье в путешествии.