Эксперты дали советы, как сэкономить при покупке авиабилетов

Эксперты дали советы, как выгоднее купить авиабилеты и сэкономить деньги. Так, стоит учесть, что многие авиаперевозчики предлагают специальные льготные тарифы для определенных категорий граждан, таких как пенсионеры, люди с ограниченными возможностями или молодежь.

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Кроме того, существуют программы со сниженными ценами на билеты, доступные для всех пассажиров, но распространяющиеся только на ограниченный перечень рейсов.

Покупателям нужно иметь в виду, что стоимость авиабилетов на регулярные рейсы подвержена изменениям в зависимости от соотношения спроса и предложения. Эксперты советуют начинать отслеживание цен за пару месяцев до планируемой поездки, чтобы лучше понять динамику изменения тарифов.

Лучше сразу покупать билеты туда и обратно, так цена будет ниже. Перелеты с пересадками нередко обходятся дешевле прямых рейсов, передает NewsNN.

Эксперты отмечают, что авиаперевозчики регулярно проводят акции и распродажи билетов на новые направления или в периоды низкого и высокого сезонов. О таких акциях удобно узнавать при помощи специальных рассылок авиакомпаний.

В конце апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследование скачка цен на перелеты в эконом-сегменте после того, как стоимость перелетов внутри страны за год увеличилась более чем на треть, передает издание argumenti.ru.

Самым дешевым направлением для морского отдыха в конце мая — начале июля является Абхазия. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).