Как безопасно забронировать отель

Вместе с Банком России разбираемся, как не столкнуться с мошенниками при бронировании гостиницы.

© Unsplash

Представим ситуацию: вы зарезервировали номер на известном сайте для бронирования гостиниц. Через несколько дней в мессенджере вам приходит сообщение якобы от сотрудника этого отеля. Он просит оплатить проживание в ближайшее время, несмотря на то, что вы выбрали расчёт наличными при заселении. "Менеджер" объяснил свою просьбу высоким спросом и скинул ссылку для оплаты брони. Его не остановил даже тот факт, что у вас карта российского банка и рассчитаться ей за рубежом сейчас невозможно из-за санкций. "Сотрудник" отеля предложил сделать перевод в рублях на специальную российскую карту, которая открыта у гостиницы. Подобные истории - не редкость.

Когда вы заказываете номер через сервис бронирования, то и все переговоры с отелем насчёт оплаты нужно вести через мобильное приложение или сайт этого сервиса. Как правило, в них есть системы безопасности: они отслеживают вашу переписку с продавцом и блокируют фишинговые ссылки. Но утечки персональных данных никогда нельзя исключать. Поэтому в любой ситуации, прежде чем переводить кому-то деньги, нужно всё проверить.

- Если у кого-то была в практике или появится подобная схема, описанная выше, лучше сразу написать письмо на электронный адрес отеля и попросить подтвердить бронирование и возможность оплаты при заезде. Возможно, отель недостаточно тщательно следит за информационной безопасностью, и данные о бронировании могут попасть к мошенникам. Например, хакеры могут взломать базу гостиницы и украсть информацию о будущих постояльцах. В первую очередь ещё раз внимательно прочитайте условия заказа. Если вы резервировали номер с оплатой на месте, а отель вдруг начал требовать аванс, нужно сразу же связаться с сервисом бронирования и прояснить ситуацию, - заместитель управляющего отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.

Часто условия заказа предполагают полную или частичную предоплату, и при бронировании вас просят указать реквизиты карты. В таком случае гостиница сама снимет с неё нужную сумму.

Стоит насторожиться, если представитель отеля вдруг сам выходит с вами на связь, предлагает обсудить детали заказа или оплаты в стороннем мессенджере, за пределами сайта или приложения, на которых был сделан заказ. Обычно так действуют мошенники, которые пытаются выманить деньги у доверчивых клиентов.

Ни в коем случае нельзя перечислять деньги по номеру телефона или карты какому-то человеку, который представляется сотрудником гостиницы. Такие переводы проходят мгновенно, отозвать их нельзя. А банк ничего не компенсирует, если вы по невнимательности сами отправите аферистам деньги. Сервис бронирования тоже не будет отвечать за то, что произошло за его пределами.

Не переходите по ссылкам "на страницу оплаты" от незнакомцев. Так вы можете оказаться на фишинговом сайте и потерять деньги.