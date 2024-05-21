Приближается лето, а вместе с ним многие начинают задумываться об отпуске на море. В этом году большинство россиян не изменяют традиции и отправляются в путешествие по Турции. Однако возникает вопрос, когда лучше ехать, чтобы сэкономить.

«Если начинать задумываться о поездке в самом начале года, то можно существенно сэкономить, а ближе к осени цены на отдых в Турции начинают падать. В случае с «горящими турами» на лето поймать удачу за хвост можно, но нужно смотреть непопулярные даты вылета и прилета: когда в регионе заканчивается или еще не стартовал купальный сезон», – отмечает глава турагентства Екатерина Чиркова.

Сэкономить удастся, если приобретать пакетные туры, поскольку при самостоятельном планировании цена на авиабилеты может быть дороже, информирует «Город55». К примеру, в начале лета отдых на Средиземноморском побережье в четырехзвездочном отеле по системе «все включено», обойдется в 100 тысяч рублей на одну неделю на двух человек. Отдых с детьми в пятизвездочном отеле стартует от 175 тысяч рублей на троих человек. Арифметика проста – чем больше спрос ближе к купальному сезону, тем выше цены в отелях.