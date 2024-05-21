Экономисты рассказали, как грамотно выбрать недорогой тур

Аналитики из Tourvisor поделились советами, как найти недорогие туры и что учитывать при их поиске.

«Вопреки стереотипам, небольшое время до вылета не является главным фактором, на который следует опираться при поиске самых выгодных предложений», – рассказали специалисты туротрасли.

По информации экспертов, горящие туры, как правило, стоят на 19,4 % дешевле стандартной цены. В некоторых случаях скидка может достигать 50 %. Принято считать, что горящие туры становятся доступными за короткое время до вылета. Однако отмечается, что скидки начинают предлагаться за неделю до вылета, когда у туроператоров остаются непроданные места.

Размер скидки может не меняться с приближением даты вылета и зависит от уровня отеля. Например, трехзвездочные отели обычно предлагают скидку до 15 %, а пятизвездочные могут снижать стоимость почти в два раза. Наибольшее количество горящих туров доступно в регионах с высокой конкуренцией среди туроператоров и обширной полетной программой. Так, жители Татарстана могут воспользоваться средней скидкой в 26 %, жители Санкт-Петербурга – 23 %, а москвичи – 20 %. В других крупных городах скидки немного ниже.

При выборе горящего тура важно уточнить, что входит в его стоимость. Некоторые туроператоры могут предлагать туры с включенным перелетом регулярным рейсом и отдельно отелем. На первый взгляд это кажется выгодным, но в конечном итоге цена может значительно возрасти за счет добавления трансферов, багажа и доплат за регулярные рейсы.

Другой способ сэкономить – планировать отпуск не в самые востребованные периоды и подписаться на уведомления о снижении цен, чтобы не пропустить выгодные предложения. В данный момент спрос после майских праздников снизился, но еще не наступил активный летний сезон, что создает возможность для выгодных покупок.

В мае основными направлениями для горящих туров являются Турция и Египет. Также популярны Абхазия, ОАЭ, Сочи и Кавказские Минеральные Воды. Из московских аэропортов доступны горящие туры в Венесуэлу, Китай, Мальдивы и Таиланд, передает «Газета.Ru».

Напомним, россиянам обозначили курорты, где летом можно снять самое дешевое жилье. Исследование касалось внутреннего туризма.