Авиакомпания заплатила за то, что супруги не смогли лететь рядом

Необычное, но полезное для многих граждан решение вынес суд в Новосибирске, когда рассмотрел спор пассажиров и крупной авиакомпании.

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Суть спора, который заметил информационно-правовой портал Гарант.РУ, в следующем. Новобрачные купили в мобильном приложении авиаперевозчика билеты на самолет для своего свадебного путешествия. Невеста часто летала самолетами этой авиакомпании и имела специальный статус - могла бесплатно забронировать понравившиеся места. Так что молодая жена забронировала себе и мужу два места рядом в 10-м ряду.

Но за сутки до вылета при автоматической регистрации на рейс молодоженам дали места в разных концах самолета. Молодой жене вообще в хвосте, у туалета.

После долгих и нервных переговоров на стойке регистрации паре все-таки дали посадочные талоны на места рядом, но - в другом ряду. А вот когда они поднялись на борт, то увидели, что первоначально забронированные места пустовали.

Молодожены обиделись и пошли в суд за возмещением морального вреда. Но суд первой инстанции им отказал. Зато областной суд встал на их сторону. Вот его доводы.

По статье 426 Гражданского кодекса РФ договор перевозки транспортом общего пользования, в том числе воздушным, является публичным договором. В Программе лояльности авиакомпании есть поощрения часто летающих пассажиров. Следовательно, эта Программа лояльности содержит условия публичного договора компании и граждан, которые часто летают.

По разъяснениям Пленума ВС (от 25.12.2018 N 49), отказ лица, обязанного заключить публичный договор, от его заключения при наличии возможности предоставить потребителю товары, услуги, выполнить работы не допускается.

Доказывать, что у них не было возможности предоставить места, обязан перевозчик.Более того, вопреки выводам суда первой инстанции, услуга по выбору мест предоставлялась не безвозмездно, а из-за наличия у молодой жены особого статуса, который она получила после двух десятков полетов этой авиакомпанией.

Поэтому выводы суда первой инстанции о том, что выбор посадочного места не является услугой в понятии закона о защите прав потребителей, "не основаны на законе".

Областной суд посчитал возможным наказать авиаперевозчика штрафом за то, что он не стал добровольно заглаживать инцидент. И до суда не отреагировал как положено на жалобу молодой пары

А по статье 15 закона о защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю, подлежит компенсации причинителем вреда.

Материалами дела установлен факт нарушения прав супруги, выразившийся в непредставлении выбранных ею посадочных мест. Значит, есть основания для взыскания с перевозчика компенсации морального вреда.

А еще областной суд посчитал возможным наказать авиаперевозчика штрафом за то, что он не стал добровольно заглаживать инцидент и не отреагировал на жалобу молодой пары.

Определение Новосибирского областного суда по делу N 33-9187/2023.