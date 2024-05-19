Раскрыт вид мошенничества в отношении доверчивых туристов

Перед летним сезоном в интернете выросло число мошеннических сайтов, предлагающих услуги бронирования билетов и отелей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на специалиста по информационной безопасности в интернете Андрея Стариковского.

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Он отметил, что при оплате туров, отелей и билетов на летний отдых через поддельные сайты финансы и банковские данные окажутся в распоряжении мошенников.

«В случае с туристическим агентством следует проверить его наличие в Едином Федеральном реестре турагентов. Обращайте внимание на ошибки в адресе сайта, а также на самой странице», — рассказал он.

Также Стариковский предупредил, что мошенники все чаще используют поддельные QR-коды.

До этого депутат Госдумы Антон Горелкин предложил проинформировать россиян о новых схемах мошенничества через художественный сериал с популярными актерами. Он указал на то, что сейчас мошенники стали не только вести переписки с гражданами якобы от лица их руководителей, но и научились подделывать голоса руководителей в мессенджерах.

Ранее на мошенников пожаловался Евгений Петросян.